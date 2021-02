AMLO sobre la candidatura de Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual: si ganó las encuestas, “se debe de respetar”

FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que no opinará sobre la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional.

“Yo no opino, ya di mi punto de vista en una ocasión y ya dije, eso si lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo.

Yo no tengo por qué opinar en este caso, ya mencioné y porque tú me estás preguntando, de que primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es quien decide, si se hacen encuestas y la gente dice: ´estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero´, yo pienso que se debe de respetar, porque la política es asunto de todos no de las élites, yo establecí desde que fui dirigente en partidos, que lo mejor era la realización de encuestas para preguntarle a la gente”, señaló el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...