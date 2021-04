“Ten un poquito de...”: Gustavo Adolfo Infante criticó a Pati Chapoy por apoyar a Enrique Guzmán tras ser acusado por Frida Sofía

Enrique Guzmán Gustavo Adolfo Infante (Foto: Cuartoscuro)

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reaccionó a las declaraciones que dio Enrique Guzmán en el programa de espectáculos de Tv Azteca y acusó a la televisora de buscar limpiar la imagen de celebridades y personajes públicos que han sido denunciados por agresión y abuso sexual.

Durante la emisión de este viernes de la revista matutina Sale el Sol, el comunicador emitió una crítica a la conductora de Ventaneando, espacio en el que Enrique emitió su versión de los hechos el pasado jueves.

Aunque no mencionó expresamente el nombre de la anfitriona del programa del Ajusco, Gustavo utilizó las mismas palabras que Pati Chapoy expresó el día de ayer, cuando extendió su apoyo al rockero y aseguró que ella creía su versión.

“Yo no estuve ahí, entonces yo no puedo decir: ‘Enrique Guzmán, sí abusó de Frida Sofía’, pero tampoco puedes decir: ‘No, yo sí te creo Enrique, tú no hiciste nada’, o sea... ten un poquito de...”, opinó el comunicador.

Horas después, en un video de su canal de YouTube, el periodista y conductor opinó que la televisora del Ajusco se dedica a lavar la imagen de otras celebridades y personajes de la vida pública; como el intelectual Andrés Roemer, quien es amigo íntimo del dueño de la empresa, Ricardo Salinas Pliego y actualmente tiene más de 60 denuncias en redes sociales por abuso sexual.

Enrique Guzmán se presentó en "Ventaneando" para responder a las acusaciones de su nieta Frida Sofía (TW: @VentaneandoUno)

“Hay una empresa, para ser totalmente claros, Tv Azteca se ha dedicado a limpiar la imagen de mucha gente. Primero de Roemer, Andrés Roemer, 50 y tantas acusaciones de abuso sexual, de violaciones... pidieron que se callara la gente”, aseguró.

“Después, nada más los recientitos, Vicente Fernández que ya no sabe en dónde están la cintura y el hombro de las personas, de las mujeres guapas, y les agarra los senos, también limpiaron la imagen. Y ayer hasta lloraron, ‘Yo sí te creo, Enrique’ y demás... ¿Cómo se puede creer ante una acusación de una persona que cuando era menor de edad asegura haber sido violentada, manoseada, por su abuelo?”, sentenció.

Por otra parte, Adolfo se defendió ante los reclamos de Guzmán y argumentó que no ha tomado partido en la desafortunada situación.

“Yo no me arrepiento de haber estrechado tu mano... Yo no me arrepiento de haber gozado de tu música”, comenzó Adolfo durante la transmisión en vivo de su canal de YouTube. A la postre aseguró que descartó ponerse con contacto con Enrique para pedirle algún comentario sobre la acusación de su nieta porque él se mofaba de las declaraciones que dio su nieta en entregas anteriores.

Video: YouTube/Gustavo Adolfo Infante

“Enrique Guzmán... como artista te sigo respetando y creo que lo sucedido, si es que pasó con tu nieta, es totalmente reprobable. Si tú después de 70 o 60 años de carrera te gusta que te digan: ‘Sí te creo, Enrique’, sigue yendo a esas entrevistas. Quedará en tu conciencia porque no hay manera de echar tiempo atrás”, concluyó.

Y es que después de que Frida Sofía hablara sobre los presuntos tocamientos indebidos que recibió desde la infancia por parte del padre de ‘La Guzmán’, el periodista fue objeto de la furia del cantante, quien en Ventaneando aseguró que “le rompería el hocico si es necesario”.

Además, desde su cuenta de Twitter, Enrique ha dedicado algunos mensajes al periodista: “Sr. Gustavo Adolfo Infante, siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano” escribió en un tuit el pasado jueves.

