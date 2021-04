“Le voy a romper el hocico”: Enrique Guzmán amenazó a Gustavo Adolfo Infante tras noticia de abuso sexual

Enrique Guzmán se lanzó contra Gustavo Adolfo Infante, quien destapó el caso (Foto: Cuartoscuro)

Tras la reciente revelación de Frida Sofía en la que destapó los abusos sexuales de los que ha sido víctima desde los cinco años, la conmoción del público colocó el tema en los marcadores de tendencias de las redes sociales.

En el crudo relato que compartió la hija de Alejandra Guzmán con el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que fue tocada inapropiadamente en múltiples ocasiones por su abuelo, Enrique Guzmán.

Entre lágrimas, la modelo y coach de fitness contó que dicha situación le generó inseguridades en el transcurso de su vida, pues el cantante le había hecho creer que así era una relación normal entre un abuelito con su nieta.

“Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”.

Frida calificó a su abuelo de "asqueroso" (Fotos: Especial//Instagram @ifridag)

“Se vuelve algo normal y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿entiendes?, porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque dije: ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’”, añadió visiblemente afectada.

Ante sus crudas revelaciones, el aludido empleó su cuenta de Twitter para asegurar que Frida miente y que él siempre se ha manejado de manera honorable con su nieta y los miembros de la familia:

“Me preocupa mucho la inestabilidad mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo, un hombre que que me conoce perfectamente”, escribió el cantante en su red social poco después de que se transmitiera la entrevista.

La reacción de Guzmán cuando se transmitió la acusación de su nieta contra él (Foto: Captura de pantalla)

Fue hasta este jueves 8 de abril que Enrique Guzmán se presentó en el foro de Ventaneando donde se defendió y expresó que nunca le ha faltado el respeto a ninguna mujer de su familia.

“En mi vida, en mi put* vida le he tocado un pelo a esa niña... No he podido tocar nunca a esa niña en mi vida, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente”, señaló.

Respecto a Gustavo Adolfo Infante, el cantante se mostró airado y decepcionado de quien conoce desde hace décadas, por lo que en el foro de Pati Chapoy se refirió a él como “miserable” por dar espacio en su programa a las declaraciones que destaparon el supuesto abuso que ejerció contra su nieta:

El comunicador viajó hasta Miami para entrevistar a la nieta de Silvia Pinal (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

“El periodiquero le va a sacar jugo a su entrevista. A eso se dedica, de eso vive, es un miserable”, dijo el cantante de Ahí viene la plaga y expresó que estaría dispuesto a llegar a los golpes físicos con el periodista titular del programa De primera mano.

Algún día le voy a romper el hocico si es necesario

El ex esposo de Silvia Pinal se aventuró a asegurar que las declaraciones de Frida son una estrategia de la también cantante para conseguir reflector en los medios de comunicación a fin de impulsar su carrera.

Entre lágrimas, el veterano cantante negó que en algún momento haya abusado de su nieta (Foto: Azteca Uno / Ventaneando)

“Lo único que pudo haber sido lo que detonó esto es que Alejandra le retiró los gastos que tenía en un banco. Un departamento que le regaló Alejandra, en el que vive, Alejandra se compró otro abajo”, expresó para inferir que la entrevista de Frida con Infante recibió un pago.

“Si esa es la razón por la que le está moviendo el tapete a Frida, entonces Frida está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana y decir lo que quiera, lo que el periodista quiera, y de ahí sacar un dinero”, expresó el veterano artista.