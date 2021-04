Frida Sofía destapó abuso sexual de su abuelo Enrique Guzmán desde que era niña: “Me manoseó desde los cinco”

Foto: Cuartoscuro / Captura de pantalla Telemundo-Televisa

Como parte de las confesiones que Frida Sofía le ha revelado al periodista Gustavo Adolfo Infante, ahora sale a luz un episodio lamentable en el que la hija de Alejandra Guzmán habría sufrido un abuso por parte de su propio abuelo.

Esta fuerte declaración se da después de un largo periodo en el que la influencer y coach de fitness se ha mantenido alejada de la dinastía Pinal y a lo largo del cual ha hecho controvertidas declaraciones en contra de “la reina del rock”. Ahora afirmó que desde los cinco años sufrió el abuso de Enrique Guzmán, quien habría realizado tocamientos a la joven de hoy 29 años.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada la también cantante.

“Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio (…) Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”, refirió la modelo al hablar de Enrique Guzmán.

“Se vuelve algo normal y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿entiendes?, porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque dije: ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá”, señaló la modelo al destapar cómo fue el inicio de un patrón donde ella continuaba siendo violentada al paso de los años.

Información en desarrollo