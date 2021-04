“Me preocupa la inestabilidad mental de Frida Sofía”: Enrique Guzmán respondió a su nieta y a Gustavo Adolfo

Enrique Guzmán respondió a las declaraciones de su nieta, Frida Sofía, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante (Foto: Cuartoscuro / Captura de pantalla Telemundo-Televisa)

Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, han estado en el ojo del huracán debido a su distanciamiento prolongado por casi tres años. Al parecer, esta larga espera terminaría en un enlace telefónico que ambas tuvieron durante el programa de espectáculos estadounidense Despierta América, pero el equipo de management de Alejandra publicó un comunicado donde denunciaron que esta llamada se trató de una “emboscada”.

En este contexto, Frida Sofía concedió una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la cual reavivó la polémica por la relación con su madre. La joven cantante y entrenadora de fitness habló acerca de los obstáculos que la distanciaron de su madre y sobre por qué no pudo llevar el apellido de su padre, Pablo Moctezuma.

De acuerdo con Frida Sofía, esto se debió a que su abuelo, Enrique Guzmán, tuvo una mala relación con el entonces novio de La reina del rock, al grado de que ambos llegaron a a amenazarse con una arma de fuego.

"(Aunque debería ser) Moctezuma Guzmán, no (estoy registrada así), pero sí soy más Moctezuma, eso sí”, aseguró Frida Sofía en entrevista durante el programa "De Primera Mano" (Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag)

“Ahí empieza el drama de mi vida, yo sin poder hablar (en ese momento), pero básicamente […] el hecho de que mi abuelo Enrique y mi papá pues llegaron a este punto de estar los dos con la pistola y mi mamá en medio, como novela, y se fue mi mamá y mi papá quería obviamente cuidarme, o la custodia o lo que fuera, pero pues mi mamá se puso las pilas antes de que hiciera algún movimiento, fueron, me registraron bajo esos apellidos (Guzmán Pinal), y básicamente me quitaron mi verdadera identidad”, declaró la joven cantante para el programa De Primera Mano.

Sin embargo, Enrique Guzmán negó los hechos en entrevista para el programa Sale el Sol. El veterano cantante descalificó la versión de su nieta y tomó con humor la noticia: “No le hagas mucho caso porque mañana dice que (es) primera cantante del Metropolitan Opera House”.

Tras ser cuestionado acerca de si aún considera a Frida Sofía como parte de su familia, Enrique Guzmán afirmó que sí, pero puso en duda la estabilidad mental de su nieta: “En su locura, pero está bien. ¿Qué quieres que te diga? Que me gana la risa, sí me gana la risa. Ve a irla a ver a algún nosocomio a verla cómo está, habrá que ir a verla donde esté chocheada”.

Horas después de la entrevista, el cantante se volvió a pronunciar sobre el tema, en esta ocasión desde su cuenta de Twitter, donde reiteró su preocupación por la salud emocional de su nieta y también descalificó a Gustavo Adolfo.

A través de su cuenta de Twitter, Enrique Guzmán reiteró su preocupación por la salud emocional de su nieta y descalificó al periodista Gustavo Adolfo. (Foto: Twitter @enriqueguzman)

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo, un hombre que que me conoce perfectamente”, dijo el cantante en su red social. Hasta el momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado al respecto. Tampoco Michelle Salas, familiar de Frida Sofía y contra quien también arremetió.

“Llevaban toda la vida de comparaciones. De que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, Frida es la discordia de las Pinal. Y yo de: ‘No m***s, güey’. Es que es lo mismo, a ti te pintan lo que quieras y te lo crees”, señaló acerca del problema contra su sobrina.

Frida Sofía aseguró que estas comparaciones comenzaron cuando posó para la revista Playboy: “Ahí fueron las críticas más duras. Alguien me dijo: ‘¿Qué opinas de lo que dijo Michelle (sobre) que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’ Y yo de ‘sí, ¿pero quién tiene la portada?’. Ahí empezó”, aseguró.

Frida Sofía también habló sobre su conflicto con su sobrina Michelle Salas (Foto: Instagram @ifridag)

