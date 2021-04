México se acerca a la legalización del uso lúdico de la marihuana: otra comisión del Senado aprobó dictamen modificado por diputados

El Senado avanza a pasos firmes rumbo a la despenalización de la marihuana, que será realidad en las próximas semanas si todo sigue así (Foto: Raúl Martínez/ EFE)

En otra contenciosa discusión, el Senado dio un paso más rumbo a la despenalización y regulación del uso lúdico de la marihuana en México: la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, aprobó sin cambios este martes el dictamen modificado por los diputados y se sumó a la comisión de Justicia en darle el visto bueno al proyecto.

Con ocho votos a favor, impulsados por Morena, el partido mayoritario, y sus aliados, así como dos votos en contra y tres abstenciones, los senadores de la comisión avalaron los cambios que propuso la Cámara de Diputados al proyecto que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

Ahora, con los vistos buenos de la comisión de Justicia, sólo queda pendiente que la comisión de Salud discuta el proyecto (la de Seguridad Pública podrá dar su opinión). En caso de aprobarse, se enviará al Pleno para el que sería el último paso en el largo y extenuante proceso legislativo de este polémico tema.

Falta una comisión por aprobar el dictamen modificado por los diputados para que el tema llegue al Pleno del Senado (Foto: Cuartoscuro)

La senadora morenista Ana Lilia Rivera, presidenta de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, explicó que la mayoría de los cambios realizados por la Cámara de Diputados son de “técnica legislativa”, pero también hay modificaciones de fondo que no mejoran el proyecto para la regulación del cannabis.

La legisladora fue más lejos al asegurar que las modificaciones de San Lázaro “deshacen varios avances logrados por el Senado”. Sin embargo, a pesar de las fuertes críticas al proyecto, que aprobó la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, eligieron avanzar el dictamen.

Y es que, bajo el argumento que ha usado Morena en el Senado para avanzar el dictamen modificado por diputados a pesar de haber reconocido errores de nivel tan profundo que podrían incluso ser declarados inconstitucionales, privilegiaron cumplir con el mandato de la Suprema Corte de legislar sobre el tema, sabiendo que el Congreso mexicano se encuentra en su cuarta prórroga para cumplir con la sentencia del máximo Tribunal del país.

La senadora Jesusa Rodríguez, una de las principales impulsoras de la despenalización del uso lúdico de la marihuana, dijo por su parte que los cambios hechos en San Lázaro tenían “muchas carencias”, pero admitió que el proyecto que salió del Senado anteriormente también las tenía. Por el contrario, frenar la reforma significaría “dar un paso atrás”.

La senadora Ruiz Massieu votó en contra al considerar que no se puede aprobar un dictamen con tantos problemas incluso legales (Foto: Mario Guzmán/ EFE)

Los votos en contra provinieron de senadores de la oposición que también este lunes habían votado en contra en la comisión de Justicia: Damián Zepeda (PAN, Partido Acción Nacional) y Claudia Ruiz Massieu (PRI, Partido Revolucionario Institucional). “La disyuntiva es si queremos un país donde se privilegie la sana convivencia o uno que se preocupe por facilitar el acceso a las drogas”, dijo el primero.

La ex Canciller mexicana indicó por su parte que no podía votar en favor de un dictamen que admite que los cambios al proyecto original del Senado contienen inconstitucionalidades y antinomias, infringe derechos humanos y que no servirá para un esfuerzo serio de regulación.

Del también opositor PRD (Partido de la Revolución Democrática), Miguel Ángel Mancera pidió que se modificara el dictamen de nuevo, para evitar vicios de inconstitucionalidad y poder cumplir de verdad con el mandato de la Suprema Corte. Sin embargo, sus propuestas fueron rechazadas y el senador se abstuvo en la votación final.





A pesar de que apenas falta el visto bueno de la comisión de Salud, esta instancia aún no conoce cuándo llevará a cabo una sesión extraordinaria para discutir la reforma que despenalice el uso lúdico de la marihuana en el país y que, de acuerdo con los expertos, convertirían a México en el mercado más grande de cannabis legal en el mundo.

Fuentes consultadas por Infobae México consideraron que se espera que sea tan pronto como esta semana, pero nada está dicho todavía. Y es que en la sesión ordinaria convocada para este miércoles, en el orden del día consultado por este medio, no aparece la discusión sobre el dictamen relacionado con la regulación del cannabis lúdico.

El dictamen en discusión plantea la despenalización de hasta 28 gramos de cannabis y entre seis y ocho plantas de marihuana por casa. También permite la producción por asociaciones de cannabis para consumo por los asociados para uso lúdico; la producción para la comercialización y venta con fines lúdicos; la producción con fines de investigación; y la producción de cáñamo para fines industriales.

