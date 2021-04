Como Rose y Jack: Samuel García y Mariana Rodríguez recrearon escena del Titanic en una lancha

Samuel García y Mariana Rodríguez pasean como en Titanic (Video: Instagram / @marianardzcantu)

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura de Nuevo León, realizó un nuevo video junto con su esposa Mariana Rodríguez. En él, el doctor en ciencias políticas y la influencer recrearon una escena de la película Titanic (1997), de James Cameron.

A través de la cuenta oficial de Instagram de ella se puede ver al candidato y a Mariana en la punta de una lancha abriendo los brazos como en el momento romántico que tuvieron Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio) en la escena en la que suben a la proa del trasatlántico que se hundió en abril de 1912.

En las imágenes difundidas en redes sociales no se alcanza a distinguir si Samuel García grita “¡Soy el rey del mundo!”, pero si se ve a la pareja pasar un instante agradable entre la campaña con la canción My Heart Will Go On interpretada por Céline Dion. Aunado a esto, también inmortalizaron el momento en fotografía en el que se les ve sonrientes.

Mariana y Samuel pasaron un momento "titánico" en una lancha (Foto: Instagram / @marianardzcantu)

Al respecto, ella dijo que fue un momento de descanso en el que los dos pasaron un rato íntimo en Santiago. Cabe destacar que la función de Mariana en la campaña de su esposo ha sido de suma importancia para darle visibilidad en redes sociales, esto porque el egresado del Tec de Monterrey, al iniciar su campaña estaba en cuarto lugar de la intención de voto; sin embargo, tras la ayuda de Mariana, ya está en el segundo lugar.

“Terminando el día en Santiago NL! Estábamos intentando foto tipo Titanic”, explicó la influencer.

Otro elemento que catapultó la posibilidad de que Samuel García sea el próximo gobernador de Nuevo León es la difusión de un video en el que se ve a Clara Luz Flores, la candidata de Morena, con Keith Raniere, líder del culto coercitivo NXIVM.

De acuerdo con los sondeos realizados por El Norte, Flores Carrales se encontraba en primer lugar de las encuestas con un 33% de afinidad popular, mientras que Adrián de la Garza estaba en segundo lugar con el 30 por ciento. Ahora, el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en el primer lugar con un 29% de aceptación, mientras que la morenista bajó al tercer sitio con el 19% de intención de voto.

Mariana y Samuel han mantenido su vida íntima muy expuesta en redes sociales (Foto: Instagram / @marianardzcantu)

Es aquí donde se coló García Sepúlveda, quien subió del cuarto lugar con un 8% de posible captación de sufragios, hasta el segundo lugar con un 23 por ciento. Asimismo, la pérdida de la militante del partido magenta, representó una pérdida para el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Larrazabal, ya que bajó del tercer lugar con el 18% de popularidad, al cuarto con el 15 por ciento.

Cabe recordar que para que el posicionamiento de Samuel se incrementara, él realizó una gestión en redes sociales donde tundió a la candidata de Morena y aseguró que los de la “vieja política” son iguales pues parece que sólo compiten por ver quien tiene el “pasado más oscuro” y que será él quien construya un cambio en Nuevo León.

“Esto demuestra lo que he dicho todo el tiempo: todos los de la vieja política son la misma cosa, son delincuentes, corruptos, mentirosos y, además, creen que le pueden seguir viendo la cara a Nuevo León”, indicó su crítica en Twitter.

Samuel García reprendió a Mariana Rodríguez por enseñar "mucha pierna" (Foto: captura de video / Instagram / @marianardzcantu)

Sin embargo, el incidente más famoso del matrimonio García Rodríguez ocurrió en agosto del 2020, cuando transmitieron una cena en Instagram y él demostró una conducta posesiva contra ella, pues mientras comían Samuel aseguró que su esposa estaba “enseñando mucha pierna”.

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, le ordena el político de 32 años a Mariana, quien se queda sorprendida y en silencio durante unos segundos.

“¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contesta ella finalmente.

“¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, vuelve a exigirle él.

La discusión continuó hasta que ella obedeció a su esposo. Posteriormente muchas mujeres tildaron al aspirante a gobernador de ser machista, a lo cual Samuel aseguró que se compromete a cambiar su modo de pensar y darle el lugar que se merece a su esposa y a todas las mujeres.

