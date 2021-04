Tras video que relaciona a candidata de Morena con NXIVM, el PRI tomó ventaja en Nuevo León

En casi dos semanas, la popularidad de Clara Luz Flores, candidata de Morena ala gubernatura de Nuevo León, descendió más de 10 puntos porcentuales (Foto: Twitter / @ClaraLuzflores)

Adrián de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, encabeza la preferencia popular en la contienda electoral de acuerdo con una encuesta realizada por el periódico El Norte. Esto, después de que saliera a la luz un video en el que se relaciona a Clara Luz Flores, de Morena, con Keith Raniere, líder del culto coercitivo NXIVM.

De acuerdo con los sondeos realizados por el medio, Flores Carrales se encontraba en primer lugar de las encuestas con un 33% de afinidad popular, mientras que De la Garza Santos estaba en segundo lugar con el 30 por ciento. Ahora, el militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en el primer lugar con un 29% de aceptación, mientras que la morenista bajó al tercer sitio con el 19% de intención de voto.

Cabe destacar que la pérdida de Clara Luz Flores en el electorado fue bien capitalizada por Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), quien subió del cuarto lugar con un 8% de posible captación de sufragios, hasta el segundo lugar con un 23 por ciento. Asimismo, la pérdida de la militante del partido magenta, representó una pérdida para el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Larrazabal, ya que bajó del tercer lugar con el 18% de popularidad, al cuarto con el 15 por ciento.

Popularidad de Clara Luz Flores se cae tras video con Keith Raniere (Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla)

De acuerdo con los datos proporcionados por el diario neolonés, quien más ganó en puntos porcentuales fue García Sepúlveda, pues en medio mes su popularidad sumó 15 puntos porcentuales, mientras que Flores Carrales perdió 14. Aunado a esto, también se debe de observar que el priista, aunque está en la punta de las encuestas, también perdió popularidad, ya que bajó un 1 por ciento.

En cuanto a lo que se presupone que fue el gran evento que dio vuelta a las encuestas, se puede suponer que fue el video difundido por el candidato del PRI-PRD en el que se muestra a la morenista dialogar con Raniere, el líder de la secta de explotación sexual que se encuentra purgando 120 años de prisión en Estados Unidos por explotar y traficar con mujeres con finalidad sexual.

Al respecto, la candidata aseguró no haber establecido ningún tipo de relación profunda con el explotador sexual, ya que sólo acudió a la organización de Keith Raniere para tomar un curso de superación personal al igual que Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los candidatos de MC y el PRI aventajaron a la morenista (Foto: Cortesía PRI/ Cuartoscuro)

“Yo no sé qué sea NXIVM, yo lo único que sé es que NXIVM es… no ese que dices, ese no lo conozco, yo conozco unas pastillas”, afirmó Clara Luz en entrevista para Julio Hernández López. Sin embargo, esto no impidió que Samuel García tundiera a la ex priista y la comparara con su colega del tricolor.

“Esto demuestra lo que he dicho todo el tiempo: todos los de la vieja política son la misma cosa, son delincuentes, corruptos, mentirosos y, además, creen que le pueden seguir viendo la cara a Nuevo León”, inició su crítica contra los candidatos de Morena y del PRI.

Finalmente, el candidato del partido naranja puso en tela de juicio el perfil de sus rivales y preguntó a la masa votante en quién confía el pueblo de Nuevo León, ya que “Clara Luz y Adrián tienen casos comprobados de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, corrupción y los dos han salido impunes de todos sus delitos”.

