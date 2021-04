Sicarios bailando ballet, la Priseñal y el Pejebús: partidos intentan de todo en inicio de campañas electorales

Video: PAN.

Este fin de semana iniciaron las campañas los diversos candidatos y partidos para las elecciones 2021, sin embargo destacaron algunos spots que causaron indignación y otros se vieron un poco más tecnológicos al usar drones.

Y es que México comenzó este domingo con la etapa de campañas que culminará el próximo 6 de junio de 2021, con la jornada electoral donde se llevarán a cabo las elecciones intermedias a lo largo de la República, las que serán las más grandes hasta ahora en la historia del país.

El país elegirá a más de 21,000 cargos locales de elección popular, además de la renovación de 15 gubernaturas a lo largo de la República. También se renovará la totalidad de los escaños (500) en la Cámara de Diputados, así como alcaldías en la Ciudad de México.

Uno de los spots más criticados fue el de Fernando Garza Martínez, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a alcalde de Guadalajara, que publicó imágenes de un grupo de sicarios bailando ballet en una parada de autos, según él para mandar el mensaje de que el crimen organizando le está pegando un baile al municipio, por lo que es necesario trabajar para lograr mayor seguridad.

“Tenemos que trabajar para lograr mayor seguridad en Guadalajara y que no nos sigan poniendo un baile”, dijo en un tuit acompañado del video.

Sin embargo cientos de usuarios le replicaron la poca empatía que tenía con las miles de víctimas del crimen organizado y la impunidad que siguen manteniendo en ese y otros estados.

La Priseñal dejó varios memes

Video: PRI.

Fue sobre el cielo del Monumento a la Revolución el cual presenció el curioso hecho de inicio de campaña del partido.

En redes sociales se viralizó el momento en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) proyectó en el cielo una “PRIseñal” como parte de su campaña política rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio de este año.

A un costado del Monumento a la Revolución se pudo ver esta proyección el pasado 4 de abril, con motivo del inicio de campaña del partido. La señal fue realizada con drones, donde se pudieron leer las palabras “vota” para después dar paso a la palabra “PRI” y para finalizar “2021”.

Antes de que el sol saliera, se elevaron decenas de drones que escribieron en el cielo: México, Vota, PRI y 2021, luego de un conteo regresivo del tres al uno para dar comienzo a las campañas.

Si bien muchos de los comentarios fueron de simpatizantes en apoyo al partido, muchos otros también criticaron al histórico partido que estuvo por más de 70 años en el poder de forma ininterrumpida, además no perdieron oportunidad de recordar sus vicios electorales y políticos.

Hasta un Pejebus con rumbo a La Chin...

Video: PAN

Mientras que el PAN arrancó con un spot en contra de Morena. El video muestra a un par de personas abordar el “Pejebus” con rumbo “a la Esperanza de México”, sin embargo, al bajar de este descubren que el lugar prometido es “La Chingada”, como se llama el rancho que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México tiene en Tabasco.

“Morena no sabe gobernar, son ineptos, mentirosos y corruptos, no les importan las mujeres, no cumplen sus promesas y solo le echan la culpa de su fracaso al pasado. No permitamos más destrucción y pongamos un alto a Morena”, resaltó Acción Nacional.

Elecciones 2021

Desde este domingo 4 de abril y hasta el 2 de junio, se transmitirán 19.8 millones de spots en radio y televisión en todo el país de las campañas políticas y autoridades electorales. Son un total de 55.4 millones de promocionales los que fueron autorizados para el proceso electoral 2020-2021.

Por día serán transmitidos 330,000 anuncios (duración de 30 segundos), en los tiempos del Estado, entre las 6:00 y 00:00 por los próximos 60 días, a través de 2,060 radiodifusoras y 1,371 canales de televisión.

Foto: PAN.

Por hora, se emitirán 18,333 promocionales políticos y 305 spots por minuto. En total, se disputan 21,000 cargos de elección popular.

A nivel federal se renovará la Cámara de Diputados, al elegirse 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Mientras que a nivel local, 15 entidades votaran para elegir gobernador, además elegirán diputados para los 30 congresos, es decir, 1,063 legisladores estatales; además de 1,926 ayuntamientos y juntas municipales.

La jornada electoral a celebrarse el próximo 6 de junio es considerada como una de las más grandes y complejas, de acuerdo con datos del INE, serán 94.8 millones de ciudadanos los que votarán.

Cargos en disputa por estados

Aguascalientes: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 38

Baja California: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 31

Baja California Sur: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 27

(Foto: Cortesía Encuestadora Enkoll)

Campeche: Gubernaturas, Diputaciones, Ayuntamientos y Cargos Auxiliares. Total de cargos: 71

Chiapas: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 163

Chihuahua: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 101

Ciudad de México: Diputaciones y alcaldías. Total de cargos: 82

Coahuila: Ayuntamientos. Total de cargos: 38

Colima: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 36

Durango: Diputaciones. Total de cargos: 25

Estado de México: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 82

Guanajuato: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 127

(Foto: Cortesía INE)

Guerrero: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 30

Hidalgo: Diputaciones. Total de cargos: 163

Jalisco: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 200

Michoacán: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 153

Morelos: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 56

Nayarit: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 51

Nuevo León: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 94

Oaxaca: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 195

Puebla: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 258

Querétaro: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 44

Jornada de elecciones se llevará a cabo el próximo 6 de junio

Quintana Roo: Ayuntamientos. Total de cargos: 11

San Luis Potosí: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 86

Sinaloa: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 59

Sonora: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 106

Tabasco: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 52

Tamaulipas: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 79

Tlaxcala: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 86

Veracruz: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 262

Yucatán: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 131

Zacatecas: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 89f

SEGUIR LEYENDO: