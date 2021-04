“He sido testigo de tu esfuerzo”: Belinda muestra apoyo a la candidatura de su hermano “Nachito” a diputación en CDMX

Belinda junto a su hermano, Ignacio "Nachito" Peregrin

En las últimas horas trascendió en distintos medios de comunicación que el hermano de la cantante Belinda, Ignacio Peregrin, también apodado “Nachito”, contendería para ser diputado federal por la coalición “Juntos hacemos historia” en la Ciudad de México.

Ahora, la cantante podría haber confirmado la candidatura de su familiar con un emotivo mensaje que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!”, escribió Belinda desde sus historias.

En la publicación, la también modelo compartió el perfil de su hermano en la misma plataforma social, desde donde se puede leer la siguiente descripción: “Candidato para Diputado Federal por el Distrito XV Benito Juárez, Coalición “Juntos hacemos historia”.

