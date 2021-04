Ciudadana británica fue a una protesta y desapareció en Nochixtlán, Oaxaca

Familiares de Claudia Uruchurtu llegaron hasta las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para exigir su aparición con vida luego de no saber nada de su paradero desde el pasado 26 de marzo.

De acuerdo con la información proporcionada, Claudia fue vista por última vez en la plaza central de dicho municipio, quien según testigos fue privada de su libertad por sujetos hasta el momento desconocidos, quienes huyeron en una camioneta.

“Mi hermana se llama Claudia Uruchurtu, desapareció en Asunción Nochixtlán, Oaxaca desde el viernes 26 de marzo, entre 7 y 9 pm, estuvo en una protesta que hubo en la presidencia municipal, hay vídeos que circulan donde ella aparece en la protesta”, dijo una de las hermanas de la mujer desaparecida.

Ese día, Claudia había participado en una protesta en contra de la presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta a quienes en dicha manifestación le reprochaban supuestas agresiones contra un empresario.

“Hasta el momento es una desaparición forzada, no es un secuestro porque no ha habido reclamo por su liberación, en términos de amenaza es más que sabido que el pueblo completo está completamente aterrado, porque continuamente se le está amenazando, mi hermana sufrió amenazas directas e indirectas”, expusieron.

Claudia Uruchurtu Cruz tiene 48 años, mide 1.65m, vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra negra, playera blanca, tenis grises, gorra negra cubre bocas desechable azul.

Las hermanas de Claudia Uruchurtu Cruz acusan directamente a la presidenta municipal de Asunción Nochixtlán Oaxaca de ser la autora intelectual de su desaparición.

En conferencia de prensa señalaron que su hermana fue levantada en la explanada municipal por un grupo de individuos que viajaban en un automóvil compacto rojo seguidos de una camioneta.

Al respecto existen testigos de este levantón ocurrido cuando ciudadanos protestaban frente al palacio municipal por la detención de un empresario a quien la presidenta municipal de Nochixtlán le adeuda medio millón de pesos desde hace un año y se niega a pagarle.

Lizbeth Victoria lo acusó de violencia política cuando el empresario fue golpeado por los escoltas de la edil, y quién finalmente en calidad de detenido fue trasladado a la ciudad de Oaxaca en una ambulancia.

Sara, Elizabet y Ayde, hermanas de Claudia, no dudan de que fue Lizbeth Victoria quien ordenó el levantón de su hermana, quien temen que pudiera estar muerta.

De acuerdo a los datos que manejan la pudieron haber privado de la vida en un paraje rumbo a Amatlán, y los autores cumplieron con la encomienda de la edil.

Y es que Claudia había interpuesto al menos tres denuncias por robo y desvío de recursos de la presidenta municipal, quien estaba siendo investigada por ello.

Al asunto no le habían hecho mucho caso autoridades estatales y federales, pero no contaban que la mujer desaparecida tiene nacionalidad inglesa y fue a petición de ese gobierno que se vieron obligados a tomar el caso.

Después de esta denuncia por parte de las hermanas de Claudia Uruchurtu, la alcaldesa de Asunción Nochitlán, Lizbeth Victoria Huerta, se deslindó de los señalamientos y dijo estar en la disposición de colaborar con las investigaciones y sumarse en la exigencia de justicia y aparición de la mujer.

Sin embargo, dejó entre ver que este tema puede ser una revancha política al buscar reelegirse como presidenta municipal de esta comunidad de la región Mixteca.

“Dicen que pienses mal y acertarás, la verdad, todas las amenazas que he recibido hacia mi persona han sido en redes sociales, pero ahora recibo mensajes directamente de amenaza, donde deje la candidatura, donde deje el puesto, o si no, que van a matar a mi familia, que me van a matar a mí, temo por mi integridad física y por mis hijos”, expresó la alcaldesa.

Ambas partes, tanto familiares de Claudia como la presidenta municipal de Nochixtlán, llamaron a las autoridades dar celeridad a las investigaciones y concluir el caso con la aparición con vida de Uruchurtu.

