Las polémicas de Loret de Mola por presuntos montajes en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto

Carlos Loret de Mola ha estado en el ojo del huracán en varios momentos de su carrera debido a que ha estado involucrado en diversos escándalos mediáticos, como el tristemente célebre montaje de la detención de tres supuestos secuestradores, entre ellos la ciudadana francesa Florence Cassez el 9 de diciembre de 2005, la cual fue transmitida “en vivo”.

Después se supo que la simulación fue orquestada por el periodista, entonces conductor del noticiero Primero Noticias de Televisa y por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, durante el gobierno del panista Vicente Fox.

En la transmisión se veía a los elementos de la AFI llegar al rancho Las Chinitas, en donde fuertemente armados entraban a dicho lugar y sometían a un hombre que ya estaba en el suelo boca abajo y esposado.

Entre las irregularidades de dicho caso, destaca que Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores, se queja y uno de los agentes le pregunta si se lastimó, a lo que él contesta que él le pegó. Posteriormente, le vuelven a preguntar quién lo golpeó y primero volteó a ver a los agentes y luego contesta que nadie le hizo nada.

El aspecto más revelador del montaje fue cuando al lugar ingresó el reportero Pablo Reinah y de inmediato se dirigió al fondo de un cuarto en donde se encontraba una mujer cubierta con una sábana a la que identifica como “una ciudadana francesa”.

Después de varios años y diversos roces diplomáticos entre México y Francia, en enero de 2013, Florence Cassez fue liberada por orden de la Primera Sala de la Suprema Corte mexicana, al dejar sin efectos su condena de 60 años de prisión por considerar que el montaje vició todo el proceso penal en su contra.

También en enero del 2013, Loret de Mola reconoció que se trató de un montaje, pero se deslindó diciendo que no se dio cuenta.

En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento. El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura (de Florence Cassez), que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo

Laura Barranco, quien en 2005 aún era coordinadora de información del programa, contó al portal Sin Embargo que en 2013 decidió revelar el chat del noticiero, luego de estas declaraciones de Loret, ya que, sostuvo, ella le pidió en 13 ocasiones que parara, pero el respondía “ ¿qué no te ha quedado claro que no te pienso hacer caso? Es nota, fin de la historia ”.

El JJ

Otro momento que generó controversia fue en 2011, ya durante el gobierno del también panista Felipe Calderón y siendo García Luna su secretario de Seguridad Pública. Loret entrevistó a José Jorge Balderas Garza “JJ”, quien formaba parte del cártel de los Beltrán Leyva y responsable de intentar matar al futbolista paraguayo Salvador Cabañas.

Las criticas le llovieron porque se le vio nervioso, fuera de lugar, y no obtuvo información importante del “JJ”. La entrevista sorprendió por la celeridad con la que se tuvo acceso al detenido y, según se percibe a través de las redes sociales, dejó mucho qué desear.

Sin embargo, no han sido los únicos montajes en los que ha participado Loret de Mola.

El Chapo Guzmán

En febrero de 2014, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue recapturado en un hotel de Mazatlán, después de haberse fugado dos veces de prisión. Sin embargo, como la detención se llevó a cabo en sábado, las autoridades tuvieron que esperar a que Carlos Loret de Mola se trasladara al lugar y diera inicio al montaje. Incluso, a través de Twitter, el periodista de Televisa presentó, en exclusiva, algunos detalles de la captura del narcotraficante.

Según se afirmó en algunos medios, para el reportaje se cambiaron objetos y Loret de Mola presentó imágenes de los túneles que había mandado a hacer el capo, por lo que durante varios días no hubo en sus transmisiones nada más que la captura de El Chapo.

Javier Duarte

Durante su declaración tras ser detenido, el ex gobernador de Veracruz, reveló que su renuncia y huida a Guatemala en 2017 fue pacto y orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Así, la cobertura del suceso noticioso en primicia fue para el comunicador Carlos Loret de Mola. De tal manera, Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, acordó la entrevista con Loret “simulando una renuncia voluntaria”, sostuvo Duarte.

Yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad. Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales