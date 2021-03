Jorge Alcocer, secretario de Salud, recibió la vacuna contra COVID-19 en Ciudad Universitaria

Jorge Alcocer, secretario de Salud, recibió la vacuna contra COVID-19 en la alcaldía Álvaro Obregón (Foto: captura de pantalla / Twitter@OnceNoticiasTV)

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, recibió este martes la vacuna contra la enfermedad de coronavirus en la Ciudad de México.

Debido a que cumple con la edad requerida y a que el antígeno se está aplicando en la alcaldía en la que reside, el funcionario acudió al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para ser inmunizado contra el virus SARS-CoV-2.

En un video publicado en las redes sociales de Canal Once, el titular de la Secretaría de Salud dijo sentirse bien y muy contento de recibir la protección como todos los mexicanos.

En la alcaldía Miguel Hidalgo, Olga Sánchez Cordero fue inoculada contra la COVID-19 (Foto: Twitter/@M_OlgaSCordero)

Alcocer Varela es uno de los tres integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que ya han sido vacunados, pues cabe recordar que cuando correspondió a la alcaldía Miguel Hidalgo, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, también recibió el antígeno desarrollado por Pfizer-BioNTech.

A través de su cuenta de Twitter, la exministra calificó como exitoso el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Aseguró que en la demarcación en la que se encuentra su domicilio constató la buena organización y atención a las y los ciudadanos.

El plan nacional de vacunación continúa avanzando con éxito. Así lo comprobé cuando acudí a la alcaldía Miguel Hidalgo a vacunarme, donde constaté la buena organización y atención para quienes como yo vemos con optimismo una luz en el camino para superar la pandemia por Covid-19.

En tanto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la Segob, también recibió la dosis de protección contra la COVID-19. En redes sociales, publicó un mensaje en el que reconoció al personal de salud por su calidez y profesionalismo.

Hoy recibí en Ciudad Universitaria la vacuna contra #COVID19. Todo mi reconocimiento al personal de salud y de atención a las personas por su calidez y profesionalismo.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la Segob, también recibió el antígeno contra coronavirus en la Ciudad de México (Foto: Twitter@A_Encinas_R)

Y es que el presidente López Obrador dio a conocer que no recibirá el antígeno de AstraZeneca, mismo que será aplicado a partir de este martes 30 de marzo en la alcaldía Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que, al haber padecido la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, sus médicos le recomendaron esperar un tiempo antes de inocularse contra el padecimiento.

“Acerca de la vacuna, ya me va a corresponder, pero voy a practicarme unos estudios en estos días, porque los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del Covid, me hicieron análisis y me recomendaron que esperara yo para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes; pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene”, respondió.

El presidente López Obrador dijo que esperaría indicaciones de sus médicos para recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2 (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

El titular del Ejecutivo Federal señaló que su domicilio ya está actualizado al de Palacio Nacional, puesto que la información que tenía anteriormente era la de la alcaldía de Tlalpan; no obstante, esperará alrededor de 10 días para someterse a unos estudios y que sus médicos le indiquen cuándo sería la mejor fecha para vacunarse.

“No, ya la credencial ya la cambié, ya, sí, ya estoy domiciliado aquí en Palacio Nacional. Vamos a ver qué me dicen los médicos. En unos 10 días, una semana, 10 días, me van a hacer análisis y dependiendo de eso ya me vacuno”, reveló el presidente.

Tres de las cinco alcaldías de la Ciudad de México restantes comenzaron a aplicar el biológico este martes. De acuerdo con la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, se instalaron diez puntos de vacunación en las alcaldías de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

Asimismo, el viernes 2 de abril comenzará a aplicarse el antígeno en las dos demarcaciones de la metrópoli restantes: Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

