El papa Francisco aceptó la renuncia del obispo mexicano que declaró que “usar cubrebocas es no confiar en Dios”

Antonio González Sánchez obispo de Ciudad Victoria asegura que usar cubrebocas es no confiar en Dios (Video: YouTube)

El papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Antonio González Sánchez, el obispo emérito de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien en febrero generó controversia al decir que el “usar cubrebocas, es no confiar en Dios”.

La decisión fue dada a conocer este martes por medio de la oficina de prensa de la Santa Sede. Esta no especificó las razones de la renuncia.

Por otra parte, la Diócesis de Ciudad Victoria emitió un comunicado acerca de la razón de la renuncia del obispo. En este también agradecieron los 25 años pastorales que el hombre dedicó a la diócesis.

“Después de un tiempo de reflexión, S. E. Mons. Antonio González Sánchez, ahora Obispo emérito de Ciudad Victoria, presentó a Su Santidad Francisco la renuncia al oficio de Obispo Diocesano de esta Iglesia por motivos de salud”, declaró.

Obispo emérito de Ciudad Victoria, presentó al papa la renuncia al oficio de Obispo Diocesano por motivos de salud (Foto: EFE/ José Pazos)

El documento reveló que el obispo emérito padece de principios de la enfermedad de alzheimer, lo cual no le permite actuar de la manera que él desea. Además, en este mismo comunicado, se anunció a quien será su reemplazo.

“Monseñor Antonio ha presentado, y se ha confirmado con exámenes médicos, un incipiente Alzheimer que le dificulta seguir sirviendo pastoralmente a esta Diócesis como él quisiera. Ante esto, su Santidad, por el bien de Monseñor Antonio y de nuestra Iglesia, aceptó esta renuncia y ha nombrado a S.E. Mons. Rogelio Cabrera López, Administrador Apostólico de Ciudad Victoria”, indica un comunicado de la Diócesis de la capital de Tamaulipas.

Antes del anuncio de su salud, González Sánchez dio mucho de qué hablar después de que en febrero infiriera que quienes utilizan cubrebocas, no son en realidad creyentes.

“Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que, a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor. Porque no soy inmune a nada”, expresó el hombre de 78 años.

González Sánchez admitió que no usa cubrebocas (Foto: EFE/José Méndez)

El obispo emérito, quien en ese momento estaba en medio de un sermón, frente a un micrófono, una cámara y sin cubrebocas, explicó que él no utiliza el tapabocas. Además, agregó que aunque no le iba a pedir al público que se quitara sus mascarillas, sí quiere que los seguidores reflexionen acerca del tema.

“Yo generalmente así como me ven en mi rostro, así ando casi siempre, casi siempre, no es presunción, es gracia de Dios, ando así porque confío mucho en Dios. No les voy a pedir que se lo quiten pero piénsenlo”, declaró.

Aunado a esto, manifestó que es por la falta de fe que la pandemia no ha terminado aún y es debido a que no le han hecho rezos a Dios.

La pandemia en México

La tarde de este martes 30 de marzo de 2021, desde el Palacio Nacional, el doctor Ruy López Ridaura reportó que hay un decremento de contagios que marca una diferencia entre la semana 11 y 10, actualmente hay un total de 31,865 (1%) casos activos.

Actualmente hay un total de 31,865 (1%) casos activos por COVID (Foto: EFE/JuanJo Martín)

Respecto a la ocupación diaria de hospitalización general nacional es del 20%, López Ridaura detalló que la ocupación de camas generales es del 19% en todo el país, mientras que las camas con ventilador está en 23% de su ocupación.

Para el día de hoy 30 de marzo se reportó que 254,821 dosis ya fueron aplicadas, mientras que el avance acumulado, desde que inició la campaña de vacunación hasta este momento, se cuenta un total de 7,404,912 dosis suministradas.

