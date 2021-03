“La más larga de América Latina”: así es la línea 2 de Cablebús que iniciará operaciones el 30 de junio

(Foto: Gobierno de la CDMX)

La línea 2 del Cablebús, en la alcaldía Iztapalapa, iniciará operaciones al público el próximo 30 de junio de 2021. Así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en conjunto con autoridades de movilidad y obras capitalinas.

Dicha línea tiene con una inversión de 3,168 millones de pesos y cuenta con una longitud de 10.6 kilómetros en cinco estaciones y dos terminales, las cuales ayudarán a reducir el tiempo de traslado de 73 a 40 minutos.

Ésta correrá de la estación 1917 hasta Santa Martha y a la fecha la construcción tiene un avance del 92%, con 18,270 metros cuadrados de construcción y con los que se beneficiará a 45,000 personas.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous, esta es la línea teleférico más larga de América Latina. Posteriormente, detalló que tendrá conectividad con la Línea 8 y A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y en el futuro con el Trolebús Elevado, aparte del servicio de RTP habitual. Según sus cálculos este transporte ayudará a los usuarios a tener un ahorro mensual por persona de 518 pesos.

(Foto: Gobierno de la CDMX)

En este momento se están realizando las pruebas de operación del transporte, para el 30 de mayo estarán todas las cabinas en movimiento sin personas y exactamente un mes después estará operando con usuarios, indicó el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina.

“A finales de junio estaremos subiéndonos al Cablebús, línea 2 de la Ciudad de México en Iztapalapa”, aseguró Sheinbaum.

Destacó que como parte del proyecto, habrá siete senderos Camina Libre Camina Segura, nuevo alumbrado público y cámaras de vigilancia conectadas al C5. También habrá cruces seguros, balizamiento, áreas verdes y se construirá un centro Pilares en Lomas de La Estancia.

La mandataria local agregó que, “además de una obra de movilidad es una obra social, es una obra que compensa desigualdades y es una obra que brinda a quién más lo necesita las mejores oportunidades, los mejores derechos, el acceso a posibilidad de una movilidad sustentable, una movilidad innovadora y una movilidad accesible”.

(Foto: AP/Rebecca Blackwell)

Asimismo, dio a conocer que al concluir su administración, se prevé se logren construir tres líneas del Cablebús: la primera en Cuautepec a Indios Verdes en la Alcaldía Gustavo A. Madero; la segunda que se visitó este mediodía en Iztapalapa; y la línea tres que iniciará su licitación el segundo semestre del 2021 para comenzar su construcción en el 2022, misma que busca recorrer del límite de la alcaldía de Tlalpan y Magdalena Contreras hacia una estación del metro.

Mencionó que la idea es que las futuras administraciones continúen con el Plan Maestro de Cablebús, el cual abarcaría distintas alcaldías, a excepción de Álvaro Obregón, pues cabe recordar que ya el Tren Interurbano ubicado en dicha demarcación, tendrá una estación en la zona de Santa Fe, con dirección a Observatorio.

Por otro lado, durante la transmisión de la conferencia, le dieron a conocer a Sheinbaum Pardo que estaba nominada a un premio mundial por el manejo de la pandemia que lleva a cabo en la Ciudad de México. La alcaldesa se sorprendió de tal noticia, y entre risas aseguró no saber nada de su nominación hasta ese momento en que un reportero pidió su opinión al respecto.

“Me acabo de enterar, no sabía. Yo creo que la propia nominación no es a la Jefa de gobierno, es a los habitantes de la ciudad. Hay una grandeza en nuestros ciudadanos y no hacemos más que estar a la altura de los ciudadanos de CDMX”, reconoció, y en seguida los presentes le aplaudieron.

