“Por qué mintió, para qué se reunió con él”: Samuel García acorrala a Clara Luz Flores por video con Keith Raniere

Por medio de un video en su cuenta de Twitter, el candidato a la gubernatura de Nuevo León por MC cuestionó a Clara Luz. Foto: tomada de video

Luego de que se difundiera un video en donde se ve a Clara Luz Flores en compañía de Keith Raniere, ex líder de la secta NXIVM, contrincantes políticos han salido a cuestionar a la candidata a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Tal es el caso del polémico candidato a la gubernatura del estado norteño por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien este jueves envió una serie de preguntas a Clara Luz Flores referentes a su encuentro con Raniere.

Fue por medio de un video posteado en su cuenta de Twitter, en donde se le ve acompañado del también militante de MC Jorge Álvarez Máynez, que se cuestiona a Luz Flores. El video posteado fue acompañado por un mensaje que dice que Clara Luz quedó expuesta ante la sociedad mintiendo a todo Nuevo León y traicionando a las mujeres que fueron presas de Raniere.

“Clara Luz Flores quedó expuesta a la sociedad, dejando claro que le mintió a todo Nuevo León y traicionó la confianza de miles de mujeres que fueron presa de las perversiones del líder de la secta NXIVM. ¿Por qué mintió Clara Luz? ¿Qué más tiene que esconder? Con @AlvarezMaynez”, se lee en dicho mensaje.

Samuel García es aspirante a la gubernatura de Nuevo León. (Foto: Twitter@SenCiudadanoMX)

El primero en enviar algunas preguntas a la candidata de Morena es Álvarez Máynez, quien menciona que ella dice que habla de frente, y le pregunta por qué mintió, pues hace unos días en una entrevista dijo que no conocía a la secta NXIVM ni a sus líderes, por qué se reunió con Raniere y para qué.

“Ella dice que habla de frente, primero, preguntarle ¿Por qué mintió? Hace unos días el periodista Julio Hernández le preguntó si conocía a NXIVM, si conocía a los líderes de esta secta, y si alguna vez se había reunido con ellos, ella lo negó categóricamente. Hoy dice que cuando se reunió con Keith Raniere, no sabía de quien se trataba y no sabía qué estaba haciendo. ¿Para qué se reunió con él?, ¿Por qué le pidió consejos para gobernar? ¿Cómo no sabía lo que estaba haciendo el principal líder de una organización que esclavizó mujeres que las violentó, y que se ha perpetrado como uno de los grandes crímenes de nuestra generación?”, pregunta Álvarez Máynez.

Posteriormente, habla Samuel García, quien dice que Clara Luz traicionó a las mujeres de México y de Nuevo León, pregunta cuánto costaron las mentorías a las que asistió con Raniere y si ese dinero no salió del municipio de Escobedo, en el estado norteño. También le pide decir qué otros políticos están involucrados “en ese ambiente”.

“Es evidente que Clara Luz traicionó a todas las mujeres de México y de Nuevo León, les mintió al decir que no lo conocía, cuando hay muchas preguntas en el aire, una es, ¿Cuánto costaron esas mentorías? ¿No habrán salido de Escobedo los pagos?, dos, este sujeto depravado que trató y engañó a mujeres, las esclavizó, hasta les marcó en la piel sellos, usted dice que hay otros políticos en ese ambiente, díganos ¿Quiénes son? quizá estén ahorita en boletas o en pluris de Morena, y no queremos que lleguen al poder”, dice García en el video.

“Clara, ya viste la serie The Vow, que está en HBO, porque ya está de moda, yo la vi hace semanas y es repugnante como esa secta defraudaba, sacaba lana, se metía a la política, tú hasta le pediste consejos de cómo gobernar Nuevo Léon, esas son las preguntas que tiene Nuevo León y que esperemos muy pronto contestes de viva voz, sin leer guiones porque ya te la pasas leyendo”, concluye el candidato de MC.

Ayer se dio a conocer un video en donde se ve a Clara Luz Flores acompañada del líder de la secta NXIVM. Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla

Tras la difusión del video en donde se ve a Clara Luz con Raniere, la candidata de Morena respondió por medio de un video en donde aseguró no tener nada que ocultar.

“El día de ayer denuncié a Adrián de la Garza por corrupto, lo hice como lo hacemos en Nuevo León: de frente. Y no sólo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que sostuve con el dirigente de la organización NXIVM”, inició su explicación.

“Un encuentro que tuve antes de enterarme, como miles de ciudadanos, destinos liderazgos religiosos, líderes de empresas y líderes de opinión, que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con la que operó dicha organización y por lo que fue condenado su dirigente con 120 años de cárcel”, alegó.

Ella no negó la reunión, simplemente aclaró que no pasó de la toma de un curso de superación personal y que por lo tanto no es ni víctima ni perpetradora de ningún delito.

“Que quede claro: no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta, pero a diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito, yo no le robé nada a nadie”, aseguró la candidata de Morena.

SEGUIR LEYENDO: