Acusaciones de violación, sectas sexuales y escándalos de corrupción: cinco candidatos en el ojo del huracán

(Fotoarte: Jovanni Pérez Silva/ Infobae México)

El próximo 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes de la historia de México: se definirán 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1,900 ayuntamientos y juntas municipales; además de que se renovará por completo la Cámara de Diputados.

Dado los miles de puestos públicos que estarán en juego, se trata de una elección importantísima para el actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien busca consolidar su proyecto político de la Cuarta Transformación (4T), por lo que amarrar ciertas posiciones políticas, como mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, es fundamental.

Sin embargo, muchos de los candidatos a puestos de elección popular han sido señalados de múltiples delitos, de estar involucrados con delincuentes o de adular a los actuales gobernantes, lo que los convierte en aspirantes de dudosa reputación. Aún así, se han mantenido en la contienda política.

Félix Salgado Macedonio

(Foto: Facebook / Félix Salgado Macedonio)

El proceso electoral para renovar la gubernatura de Guerrero cobró una gran importancia, luego de que uno de los aspirantes a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, fuera señalado públicamente de haber abusado sexualmente de al menos cinco mujeres.

Salgado Macedonio -muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y un político muy poderoso en Guerrero-, fue alcalde de Acapulco y actualmente es senador con licencia para poder contender por el gobierno de su estado natal.

Desde que se dio a conocer que participaría en la contienda interna de Morena para definir a su candidato, surgieron las voces que señalaban al político guerrerense de haber abusado sexualmente de algunas mujeres, en total, se acumularon al menos cinco acusaciones.

Las protestas por la posible candidatura de Salgado Macedonio fueron escalando de nivel, hasta llegar a convertirse en un tema central del movimiento feminista nacional, que derivó en múltiples marchas y protestas, así como la exigencia directa al presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con el pacto patriarcal, el cual consiste en el acuerdo implícito y explícito entre hombres para normalizar la situación de inferiorización y subordinación de las mujeres.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ Archivo

Pero en respuesta, el mandatario respaldó una y otra vez a Salgado Macedonio, con el argumento de que los guerrerenses deberían ser quienes definieran las candidatura de Morena, lo cual se haría a través de una encuesta.

La inconformidad alcanzó su punto máximo el pasado 8 de marzo, cuando en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres y hombres exigieron la cancelación de la candidatura del político morenista. Los ánimos se exacerbaron aún más luego de que el gobierno decidiera poner un muro metálico alrededor de Palacio Nacional para proteger el inmueble.

A pesar de la petición general e incluso de mujeres militantes de Morena para eliminar la candidatura de Salgado Macedonio, el pasado 12 de marzo, el político fue ratificado como su candidato, en medio de una supuesta encuesta que -hasta el momento- el partido no hizo pública. Al día siguiente, el político arrancó su campaña en medio de protestas.

La noche de este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la candidatura de Félix Salgado Macedonio debido a que el candidato y su partido no presentaron en tiempo y forma el informe sobre gastos de precampaña. Más temprano, el político guerrerense aseguró que en caso de que se cancelara su candidatura, impugnaría la decisión ante el Tribunal Electoral.

Clara Luz Flores

Clara Luz Flores (Foto: Captura de pantalla/Clara Luz Flores)

Clara Luz Flores Carrales llegó como candidata de Morena a la candidatura al gobierno de Nuevo León en medio de la polémica, toda vez que era militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organismo al que renunció en febrero de 2020, al argumentar que el partido no le aportaba “valor” al estado ni al país..

Durante sus 22 años de militancia priista, Clara Luz fue diputada local en Nuevo León entre 2006 y 2009; secretaria del Ayuntamiento de Escobedo, entre 2003 y 2006; así como directora jurídica municipal en el mismo municipio entre 2000 y 2003.

A pesar de que su candidatura había sido rechazada por un sector duro de Morena, debido a su militancia de 22 años en el PRI, Clara Luz se impuso en las encuestas internas de la organización convirtiéndose en la abanderada del partido creado por Andrés Manuel López Obrador, en la crucial entidad norteña.

Ya con el arranque de las campañas electorales, el nombre de Clara Luz Flores se ha visto envuelto en la polémica, primero, porque fue acusada de manipular con fines políticos la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, pero la más reciente y contundente, es la aparición pública de un video en el que la ahora aspirante a gobernar Nuevo León, se reunió con el líder de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere, sentenciado a 120 años de prisión en Estados Unidos por los delitos de explotación sexual, fraude y trata de personas.

Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla

En la grabación, Clara Luz Flores asegura que acudió con él para saber cómo resolver el problema de la “fábrica de delincuentes” y resaltó que un gobierno populista es aquel que le da a la gente lo que cree que necesita y Raniere coincide con la afirmación.

“Entonces, cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan, pero son lo que la gente quiere, están en lo correcto”, pregunta Flores a Raniere.

Éste le responde que “los políticos son normalmente elegidos por la gente dándole a la gente lo que quiere o lo que creen querer, opuesto a lo que necesitan”.

Tras la difusión del video, dado a conocer por el aspirante priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, la candidata de Morena aseguró que solo había tomado algunos cursos de superación personal y que no conocía el nombre de NXIVM.

NXIVM inició como un programa especializado de superación personal dirigido por Keith Allen Raniere, quien abusó sistemáticamente de los miembros de la organización, a tal punto de establecer una red de tráfico sexual que acaparó la óptica mundial de millones de personas en 2019.

Unas de las figuras de NXIVM en México fue Emiliano Salinas Occelli, hijo del expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari; así como Ana Cristina Fox, hija del exmandatario, Vicente Fox Quesada, quien, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, fue una de las principales operadoras de la secta en nuestro país.

“El Niño Verde”

Jorge Emilio González Martínez. "El Niño Verde". Imagen de archivo

Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como “El Niño Verde” siempre ha estado envuelto en serias acusaciones que incluyen la muerte sospechosa de una mujer extranjera.

Hoy, busca ser diputado federal plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Uno de sus primeros escándalos ocurrió en 2004 cuando se dio a conocer un video en el que él y un intermediario de un grupo de inversionistas en la que “El Niño Verde” aceptaba un soborno de dos millones de dólares para la creación de hoteles dentro del corredor turístico de Cancún, Quintana Roo.

Aunque González Martínez comenzó a ser investigado el 4 de marzo de ese año por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) sin embargo en octubre de 2004 fue absuelto por considerar que no hubo prueba de los ilícitos derivado del video en donde se le implicaba.

Años después, en el 2014, el entonces coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México en el Senado, fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas (El Torito) por manejar en estado de ebriedad. El legislador fue detenido por elementos de la policía capitalina, en un punto de revisión ubicado en Paseo de la Reforma y Campos Elíseos.

El político proporcionó un nombre falso, pero sus escoltas corroboraron la identidad a los uniformados, a quienes amenazaron con destituirlos si retenían al senador. Aunque fue remitido al Centro de Sanciones, González Martínez obtuvo un amparo por lo que salió del lugar.

Jorge Emilio González Martínez "El Niño Verde". Imagen de archivo

Sin embargo, uno de los casos más fuertes en los que estuvo involucrado ocurrió en abril de 2011, cuando una mujer búlgara de nombre Galina Chankova Chaneva, murió al caer del piso 19 de la Torre Emerald, en Cancún.

El “incidente” habría ocurrido durante una fiesta en el departamento 19B, propiedad de González Martínez, con un costo estimado en 1.5 millones dólares. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Quintana Roo determinó que se trató de un “suicidio” por lo que no ejerció ninguna acción penal.

Ante el escándalo, Jorge Emilio González negó ser dueño del departamento y mucho menos haber estado en la fiesta en donde murió la mujer.

“Lo juro por la memoria de mis abuelos: jamás he hecho una fiesta ahí, no tengo ni una propiedad en el Emerald. Ninguna”, insistió. No obstante, varios testigos dijeron que sí estuvo en el lugar.

“El Niño Verde” salió victorioso, pese a que ya era público que el exsenador solía contratar modelos y edecanes -principalmente europeas- para sus fiestas, en las que las mujeres eran objeto de entretenimiento sexual.

Sin embargo, en diciembre de 2014 medios de comunicación dieron a conocer que Galina Chankova fue violada y existían evidencias de que intentó defenderse de sus agresores, así lo había constatado el informe del levantamiento de cadáver realizado por el médico forense de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Quintana Roo, Alberto Domínguez.

Dolores Padierna

(Foto: Twitter @Dolores_PL)

Dolores Padierna Luna, fue fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actualmente milita en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que la tiene como candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX) una de las demarcaciones políticas más importantes de la capital mexicana.

Dolores Padierna está casada con René Bejarano, uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Sus inicios en la política se remontan a 1985, cuando la Ciudad de México quedó destrozada por el terremoto de ese año.

Bejarano fundó la Coordinadora Única de Damnificados (CUD), con la que exigían hogares para las personas que se quedaron sin hogar tras el sismo. Su zona de operación fue justamente la ahora alcaldía Cuauhtémoc. Previamente estuvieron involucrados con vendedores ambulantes de Tepito y con flotillas de bicitaxis en el Distrito Federal.

Fue así como Bejarano y Padierna tomaron fuerza política hasta llegar al PRD, bajo cuyas siglas fueron diputados, delegados y funcionarios de todo tipo.

A través de la CUD, Bejarano apoyó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal y se acercaron a López Obrador, quien en el 2000 fue electo como jefe de Gobierno capitalino. Bejarano se convirtió su secretario particular y principal operador político.

(Foto: Cuartoscuro)

En el año 2004, el esposo de Dolores Padierna estuvo involucrado en uno de los casos de corrupción e impunidad más sonado en la política mexicana.

El 3 de marzo de ese año, “Brozo” entrevistaba a René Bejarano en vivo, cuando dio a conocer un video en el que se veía al político que controlaba las redes del PRD en la Ciudad de México, junto con Dolores Padierna.

En la grabación se veía a René Bejarano recibiendo grandes cantidades de dinero de manos de un hombre, que después se supo, era el empresario argentino Carlos Ahumada, quien mantenía una relación con Rosario Robles. Bejarano fue apodado “El señor de las ligas” porque en el video las solicitó para poder llevarse el dinero.

Cuando se cuestionó a López Obrador sobre las acciones de Bejarano, el entonces jefe de Gobierno aseguró que todo era un “complot” de la “mafia del poder”.

Tanto Bejarano como Ahumada fueron investigados y posteriormente estuvieron presos y aunque tiempo después, el esposo de Dolores Padierna abandonó la prisión, su carrera política resultó gravemente dañada, aunque no pasó lo mismo con la de Padierna Luna, quien siguió como diputada y posteriormente senadora del PRD.

Tiempo después, Padierna Luna abandonó el partido del sol azteca para sumarse a Morena, organismo político fundado por Andrés Manuel López Obrador.

En enero del 2021, Dolores Padierna dejó su cargo como diputada federal para ser la candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc en las próximas elecciones del próximo 6 de junio.

Antonio Attolini

Antonio Attolini (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

Antonio Attolini Murra incursionó en la política mexicana luego de ser el vocero del movimiento estudiantil #YoSoy132, el cual surgió en redes sociales en 2012, luego de una protesta en la Universidad Iberoamericana en contra del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, quien había ido a dar una conferencia y terminó escondido en los baños de la institución educativa, tras intentar justificar la represión contra habitantes de San Salvador Atenco, cuando él era gobernador del Estado de México.

Luego de que las dirigencias del PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguraran que la manifestación contra Peña no habían participado estudiantes sino personas ajenas a la escuela, se hizo una convocatoria por Facebook, para que los estudiantes se grabaran mostrando sus credenciales, en un video llamado: “131 alumnos de la Ibero responden”. Después se sumaron adeptos de otras escuelas e incluso, de otros estados. El movimiento tomó el nombre #YoSoy132. Attolini fue parte importante de la movilización.

El en ese momento, estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) cobró notoriedad, por lo que se convirtió en analista de Televisa. Después se volvió militante de Morena, desde donde ha hecho una férrea defensa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Toño”, como lo conocen popularmente, buscó la secretaría general de Morena, pero las encuestas internas no le favorecieron y la ganadora terminó siendo Citlalli Hernández. Además, también se desempeñó como articulista y funcionario público del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el mando de Zoé Robledo.

El pasado mes de enero, Attolini Murra anunció que competiría por la candidatura de una diputación federal por Torreón, capital del estado de Coahuila.

Hace unos días, Attolini mostró una vez más su respaldo al presidente de la República y a la Cuarta Transformación, luego de que en una entrevista televisiva, comparara a López Obrador con los más grandes líderes a lo largo de la historia.

Antonio Attolini - Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Cuartoscuro)

En una entrevista televisiva con Fernando del Collado, el candidato de Morena asemejó al actual presidente de la República hasta con Jesucristo.

—¿El presidente es Dios?

—No, el presidente es un hombre de carne y hueso, de casi 67 años, que está trabajando por su país, no se parece.

—¿Ni en Semana Santa?

—El presidente incluso trabaja en Semana Santa.

—Porque se sacrificará por todos y será víctima de todo.

—Quizá en la idea del sacrificio en nombre de algo más grande, podría parecerse a los más grandes líderes de la historia, en eso quizá sí se parezca.

—¿Cómo a quién, por ejemplo?

—Por supuesto que a Jesucristo, Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela... está en ese nivel, aseguró Attolini.

Attolini Murra recibió numerosas críticas y ataques por sus atrevidas declaraciones, pero el polémico político sigue firme en su candidatura para ser legislador.

SEGUIR LEYENDO: