Ataques a Clara Luz y Félix Salgado Macedonio son “intriga” de la derecha, acusó Fernández Noroña

Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), aseguró que las acusaciones a Clara Luz Flores y Félix Salgado Macedonio son una intriga por parte de la derecha,

“Hay compañeros y compañeras que no se dan cuenta que es toda una intriga de la derecha para debilitarnos electoralmente, los ataques a @claraluzflores y a @FelixSalMac”, escribió en su perfil de Twitter.

Su mensaje es una respuesta al tuit de una usuaria, que mencionó que en caso de que Félix Salgado sea culpable, será la primera en pedir justicia.

“Lo dije muy claro: si Félix Salgado es culpable de algo, que se le compruebe y seré la primera en pedir justicia. Lo mismo con Clara Luz (que no es santo de mi devoción),seré congruente y no la lincharé por un video que no prueba nada”, escribió en su perfil de Twitter.

El miembro del Partido del Trabajo se pronunció en contra de quienes acusan a Clara Luz y a Félix Salgado

Las respuestas a la publicación de Noroña no se hicieron esperar y criticaron al diputado por defender a sus compañeros.

“No es la derecha, ni la izquierda y menos el centro. Es culpa 100% de Partido Morena MX por poner candidatos de 5ta. Ustedes mismos se boicotean”, “A final de cuentas se van a quedar con Clara y Félix de candidatos, no llore compañero diputado, los que pierden son los de Morena con esas lacras”, escribieron dos internautas en Twitter.

Más tarde, el diputado recalcó que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una actitud golpista al quitar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón Orozco.

“Una vulgar y franca provocación quitar las candidaturas de @raulmoronO y @FelixSalMac. No podemos seguir postergando nuestra decisión @PartidoMorenaMx. El @INEMexico está en una actitud golpista”, publicó en su perfil

Clara Luz, candidata de Morena para la gubernatura de Nuevo León (Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla)

Las declaraciones de Noroña surgen un día después de la difusión de un video en el que se va Clara Luz Flores, candidata de Movimiento Regeneración Ciudadana (Morena) a la gubernatura de Nuevo León, conversar con Keith Raniere, ex líder de la secta de explotación sexual NXIVM.

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Nuevo León, compartió el video a través de sus redes sociales.

“Esto demuestra lo que he dicho todo el tiempo: todos los de la vieja política son la misma cosa, son delincuentes, corruptos, mentirosos y, además, creen que le pueden seguir viendo la cara a Nuevo León”, inició su crítica contra la militante de Morena.

Samuel García continuó con los ataques y preguntó en quién confía el pueblo de Nuevo León, ya que “Clara Luz y Adrián tienen casos comprobados de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, corrupción y los dos han salido impunes de todos sus delitos”.

El político mexicano Félix Salgado Macedonio del partido Movimiento Regeneración Nacional. (Foto: David Guzmán/EFE)

Candidatura de Félix Salgado Macedonio

Por otro lado, después de la votación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, (INE) se confirmó que la candidatura de Félix Salgado Macedonio de Morena al gobierno de Guerrero fue cesada.

Lo anterior, debido a que la Comisión de Fiscalización del INE propuso frenar la candidatura de “El Toro”, por incumplir con la entrega de reportes de ingresos y de gastos de campaña.

Además de la candidatura de Salgado Macedonio, el Consejo ha quitado el registro de 59 candidatos que cometieron omisiones de precampaña.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, señaló que el INE quiere cancelar el registro de 60 de sus candidatos a Alcaldías, diputaciones locales y gubernaturas.

