“Todos debemos tener el mismo acceso”: Sheinbaum descartó vacunación contra COVID-19 en automóvil en la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que a comparación de otras entidades como el Estado de México, Tabasco, Chihuahua, Morelos, Nuevo León o Baja California, la Ciudad de México no permitirá la vacunación de personas contra COVID-19 desde el automóvil.

En su habitual videoconferencia de prensa, esta vez con motivo de una visita a la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, la alcaldesa consideró que las personas que tienen vehículo deben recibir el mismo trato de acceso a la salud que aquellas que no tienen la posibilidad de contar con uno.

“No, nosotros creemos en el derecho a la salud, y el derecho a la salud debe ser igual para todos. No creemos que quien tenga un automóvil deba vacunarse de una manera, y quien no tenga vehículo de otra. Creemos que todos debemos tener el mismo acceso. El que tiene recurso, el que no tiene recurso, y el esquema de vacunación que hemos generado en la ciudad ha sido muy eficiente, muy ágil, y es igual para todos, y eso es una gran virtud”, consideró la alcaldesa capitalina.

Cabe destacar que países que lideran a nivel mundial la vacunación contra COVID-19 como Estados Unidos, Grecia y Chile, permiten y promueven esta modalidad de inoculación a su población.

Asimismo, recordó que son 840,000 adultos mayores los que faltan todavía por vacunarse en la Ciudad de México: 510,000 entre Gustavo a Madero e Iztapalapa y en el caso de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez, alrededor de 330,000, los cuales se buscará que en el transcurso de esta semana sean inoculados con al menos una dosis de la cura.

“Tenemos un censo que viene del Instituto Nacional Electoral hasta el primero de enero del 2021 y esa es nuestra base para calcular el número de vacunas, así que sobre esa base tenemos 840,000 que faltan vacunarse y sí, si tenemos la capacidad, se va a volcar a las unidades de vacunación prácticamente todo el gobierno”, aseguró.

Este mediodía, la mandataria dará a conocer este domingo los detalles de las sedes vacunadoras en las alcaldías faltantes: en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc la inmunización comenzará a partir del martes 30 de marzo, y en Gustavo A. Madero e Iztapalapa a partir del viernes 2 de abril.

“Decirles que la próxima semana iniciará la vacunación en el resto de las alcaldías que aún no han llevado la aplicación. El domingo estaremos anunciando con todo detalle”, explicó.

Y es que hasta el momento, personas de la tercera edad que viven en 11 alcaldías ya recibieron las dosis correspondientes y son: Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Xochimilco, Venustiano Carranza, Coyoacán y Tlalpan.

¿Qué deberán llevar los adultos mayores el día de su cita?

Se recomienda acudir al sitio que le corresponde bien hidratados, uso obligatorio de cubrebocas, ropa cómoda y prevenirse ante cualquier eventualidad climática, ya que las áreas de espera estarán ubicadas al aire libre, pues de acuerdo con estudios científicos es menos probable el contagio en áreas abiertas.

Para conocer la información sobre el procedimiento de vacunación, el interesado podrá ingresar al siguiente link. Aquí.

Por su parte, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), dijo que el semáforo sanitario de la CDMX se mantendrá en naranja.

En ese sentido, dio a conocer las nuevas actividades que serán aplicadas a partir del siguiente lunes, durante el programa denominado reactivar sin arriesgar: operación de circos tradicionales, deportes al aire libre; cardio al interior de gimnasios; eventos deportivos sin público como: lucha libre, boxeo, fútbol, tenis, entre otros; hoteles con aforo de hasta el 50%; y autoconciertos.

