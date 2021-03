“Ser o parecer”: dónde y a qué hora ver el reencuentro de RBD

"Ser o Parecer" promete un viaje lleno de nostalgia con los más grandes éxitos de la banda, entrevistas y un detrás de cámaras nunca antes visto.

Después de años de espera, la banda RBD llegará a las pantallas mexicanas este domingo. El concierto tributo de la famosa agrupación titulado “Ser o Parecer” promete un viaje lleno de nostalgia con los más grandes éxitos de la banda, entrevistas y un detrás de cámaras nunca antes visto.

“Ser o Parecer” se transmitirá este domingo 28 de marzo a las 19:00 horas por el Canal de Las Estrellas, canal 2 en televisión abierta. En televisión por cable, el encuentro musical estará disponible a través de los siguientes canales: Totalplay en el 32 y 10; Izzi en el 2 y el 102; Sky en los canales 102 y 1102; Dish en los canales 102 y 602 y Megacable en el canal 102.

Durante este programa especial, según ha publicitado la cadena Televisa, se podrá disfrutar de contenido inédito y entrevistas exclusivas, además de que contará con la conducción de la presentadora de televisión, Odalys Ramírez.

El encuentro musical reunirá a Anahí Puente, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, ex integrantes de la banda musical RBD y elenco de la novela del mismo nombre, y será una retransmisión del concierto virtual que ofrecieron el pasado 26 de diciembre del 2020.

Foto: Instagram/@televisaprensa

El escándalo detrás de la ausencia de Dulce María y Poncho Herrera

Algo que resultó “decepcionante” para algunos fans sobre el concierto vía streaming que ofreció la agrupación a finales del 2020, fue la ausencia de dos de sus elementos más importantes: la cantante Dulce María, quien interpretó a ‘Roberta’ en la telenovela y el actor Poncho Herrera, quien dio vida a ‘Miguel’.

Y es que, aunque en un inicio se manifestó que el embarazo de Dulce María, quien se alivió durante los primeros días de diciembre, fue lo que le impidió participar en el reencuentro; después la ex RBD Maite Perroni hizo fuertes declaraciones que apuntaron hacia otra verdad.

En entrevista con la edición mexicana de Rolling Stones, la protagonista de Oscuro Deseo defendió que la fecha que eligieron para realizar el evento era la más indicada, porque no era necesario “esperar a nadie”, pues aunque hubieran elegido otra, ni Dulce ni Poncho habrían estado presentes.

Rebelde fue un fenómeno sin precedentes que marcó a toda una generación. La novela es una adaptación de la telenovela argentina Rebelde Way, creada por Cris Morena. (Foto: Twitter de RBD)

“Sí lo era (la mejor fecha), porque nunca pensamos en hacer una gira, ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación. Queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables. No podíamos hacer giras, todos estamos en nuestros respectivos proyectos”, comenzó la intérprete de El Juego de las llaves.

“Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto”, agregó.

Lo que más llamó la atención sobre aquella entrevista concedida a finales del 2020, es que Perroni aseguró que la ausencia de Dulce María no tuvo nada que ver con su embarazo.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, apuntó.

Dulce Maria dejó entrever una ruptura con sus compañeros de RBD después de su negativa a participar en el concierto.

Posteriormente, Dulce Maria dejó entrever una ruptura con sus compañeros de RBD. En entrevista con el programa de espectáculos De primera mano, la vocalista contó que cuando intentó ponerse en contacto con ellos para explicar sus razones para no ser parte del reencuentro, nadie le contestó.

“La ultima vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido (nada de ellos), no he podido hablar con esta cercanía”, recordó la cantante.

