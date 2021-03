Así se disculpó Omar Chaparro con Anahí por aquella broma en que la hizo comer en vivo tras su anorexia

Este miércoles 24 de marzo Anahí compartió un video creado por uno de sus club de fans donde le demuestran su apoyo y aplauden que haya dejado de pertenecer a las filas de Televisa, empresa donde la cantante recibió duras críticas por parte de periodistas cuando siendo una adolescente padeció diversos trastornos alimenticios.

“RESPECT ANAHI Y aquí una breve historia del por qué Televisa no merece a Anahí, y que la mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa”, dice el tuit difundido por Anahís Club.

La hoy madre de familia de 37 años citó el mensaje y destacó que: “Bueno, lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”.

Christian Chávez compartió un tuit en apoyo a Anahí. (Foto: @christiancha/ Twitter)

En el video en cuestión se puede ver a figuras como Omar Chaparro, la cantante María José, Jimena Pérez “La choco” y Ricardo Cazares, reporteros de TV Azteca, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, haciendo mofa de la anorexia nerviosa que padeció la hoy esposa del político afiliado al Partido Verde Ecologista de México Manuel Velasco.

Tras hacer público el mensaje de apoyo de sus fans, Christian Chávez, quien durante años fue compañero de Anahí en Rebelde, compartió su sentir respecto a todo lo que vivió su amiga.

“Este video me rompe el alma, hoy en día esto se llama violencia contra la mujer, espero que los involucrados puedan ver cuánto daño hicieron con sus palabras y tengan la humildad de pedir una disculpa, para que ninguna mujer más viva algo así”.

Luego de la declaración de Chávez , algunos famosos comenzaron a hacerle llegar a la cantante sus disculpas públicas en Twitter; uno de ellos fue Omar Chaparro, quien dentro de su programa No manches incluso le dio de comer en vivo a la cantante, con el objetivo de ver cómo reaccionaba y si es que sería proclive a un vómito en cadena nacional, hecho que a la distancia se puede definir como violento, pero que en su momento se manejó como una broma.

El comediante citó el tuit y escribió: “Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande”.

A lo que la mamá de dos contestó: “No importa el tiempo , recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias Omar”

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado comentó en respuesta: “@Anahi como dices son otros tiempos, antes éramos menos conscientes, hoy estamos aprendiendo a diferenciar entre las bromas y las ofensas. Te mando muchos besos!”

En tanto, el periodista de Televisa Espectáculos Jorge Ugalde escribió: “Al paso de los años tengo la responsabilidad de ofrecerte una disculpa pública por cualquier daño que, obviamente aunque irreparable, me hará mejor ser humano. Porque todos nos equivocamos, pero es válido decir lo siento. Te quiero y admiro tu valentía @Anahi”.

“Eres un amor. Gracias por tus palabras de todo corazón”, fue la respuesta de la cantante de Sálvame.

La hermana de Anahí, la actriz Marichelo confesó que el revuelo causado por el video recopilatorio le provocó una reflexión que le impidió conciliar el sueño: “Anoche me dormí con mucho coraje e importancia de verte ahí sentada escuchando tanta maldad y pensando dónde estaban los adultos responsables para parar eso, Anahi hoy hablo contigo y me doy cuenta del tremendo ser humano que todo eso formó. Una mujer fuerte, valiente y con el corazón más maravilloso que he conocido en mi vida! Tu corazón no sabe de rencor, él sólo sabe dar amor”

“Hoy siguiendo tu ejemplo quiero desearles a todos las personas que en algún momento te lastimaron, que si la vida los pone en la misma situación que esa niña, que tengan el valor para levantar la cara, sonreír y seguir adelante como ella lo hacía”, escribió la esposa de Jorge D’alessio.