Murió a los 38 años el presentador Dave Capella por COVID-19: su padre también y su madre está grave

Dave Capella poco antes de ser internado por Covid-19 (Cortesía: @yerardymontoya)

El reconocido animador de Miss Universo, Dave Capella, murió este domingo debido a complicaciones del Covid-19, esto a más de un mes de haber sido internado junto con su madre. “Si no regreso a la casa, si te llego a faltar.. quiero que sepas que te amo”, fue lo último que le dijo a su pareja, Yerardy Montoya quien en Instagram comunicó la trágica noticia para el mundo del espectáculo.

“Anoche me acosté con tanto miedo de despertar... y ahora lo entiendo .Me acosté recordando tus ultimas palabras.. recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste “Si no regreso a la casa, si te llego a faltar. quiero que sepas que Te Amo, que me cambiaste la vida, eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya.. consíguete a un amor, que mínimo, mínimo, te ame como yo, que te traté como la princesa que eres...”

“Eso no será necesario mi amor, porque tú regresaras y haremos esa hermosa familia que tanto soñamos” y ahora se que mis palabras no se cumplirán... pero créeme mi amor, que más que un novio para mí, eras mi confidente, mi equipo, mi amigo, eras mi vida y se que desde el cielo me guiarás por el camino del bien, siempre me lo decías “mi amor quiero guiarte al mejor camino porque te lo mereces”, escribió su pareja en redes sociales, esta había incentivado una campaña de Go Found Me para pagar los gastos médicos que requería por el coronavirus.

