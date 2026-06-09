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México y los Mundiales: diez datos que quizá no conocías de la Selección Mexicana

Nuestra nación y el estadio Ciudad de México marcarán un hito el jueves 11 de junio tras albergar la inauguración del Mundial 2026

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Pintura acuarela de un equipo de fútbol masculino y un niño formados en fila, todos con camisetas verdes y pantalones cortos blancos sobre un campo verde.
En el Mundial México 70 fue la primera vez que el Tricolor jugó unos cuartos de final (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana de Futbol se presentará este jueves 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026 para medir fuerzas contra su homóloga Sudáfrica en la cancha del monumental estadio Ciudad de México, sede lista para hacer historia junto a nuestro país en esta vigésima tercera Copa del Mundo.

México se convertirá en la primera nación anfitriona de tres justas mundialistas (1970, 1986 y 2026) y el Coloso de Santa Úrsula tendrá el honor de inaugurar por tercera ocasión el torneo internacional avalado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

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Diez datos curiosos de la Selección Mexicana en Copas del Mundo

De cara al juego entre México y Sudáfrica, el primero de los partidos calendarizados para este Mundial 2026, traemos para ti diez puntos a destacar sobre la Selección Mexicana de Futbol en su participación en los campeonatos mundiales, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022.

(Foto: Twitter/martindelp)
México previo a disputar un partido del Mundial 1986. (Foto: Twitter/martindelp)
  1. México será el primero en albergar tres Copas del Mundo. Después de reunir a las mejores selecciones de los mundiales 1970 y 1986, otra vez el país será sede en este 2026.
  2. La Selección Mexicana estuvo en el primer Mundial de la historia, en Uruguay 1930. El tricolor disputó el primer juego inaugural frente a Francia: cayó por goliza 4-1.
  3. Juan Carreño anotó el primer gol mexicano en copas del mundo. El histórico delantero marcó contra Francia en 1930, convirtiéndose en el primer anotador mexicano en una fiesta internacional de futbol a nivel selecciones.
  4. Las mejores actuaciones del Tri fueron en su carácter de anfitrión tras alcanzar los cuartos de final; dijo adiós al Mundial 1970 al perder 4-1 ante Italia en Toluca y contra Alemania Federal se despidió del torneo al caer en penaltis, luego de un empate sin goles en Monterrey.
  5. Luis Hernández es el máximo goleador mexicano en mundiales de futbol. “El Matador” marcó cuatro goles en Francia 1998 y comparte el récord histórico de goles con Javier “Chicharito” Hernández, quien hizo dos en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014 y otro en Rusia 2018.
  6. México hiló siete clasificaciones a la fase de octavos de final, entre los mundiales de Estados Unidos 1994 y Rusia 2018, una de las rachas más largas del mundo. No hizo lo propio en Qatar 2022 al quedar fuera en primera ronda.
  7. El portero Guillermo Ochoa establecerá una marca histórica al participar en el Mundial 2026. “Memo” se transformará en el primer mexicano en asistir a seis Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).
  8. La primera victoria mundialista tardó 32 años. México debutó en Uruguay 1930, pero no consiguió el triunfo sino hasta la copa celebrada en Chile 1962, cuando derrotó 3-1 a Checoslovaquia.
  9. La Selección Mexicana ha disputado más mundiales que cualquier otra selección de la zona de Concacaf, con 18 contabilizando este año, siendo el representante más constante de la región en la historia de la Copa del Mundo.
  10. El famoso “quinto partido” sigue siendo un reto pendiente para la Selección Azteca. Aunque México ha llegado dos veces a cuartos de final, no ha logrado superar esa barrera para competir en una semifinal mundialista.

Dato extra: La respectiva “ola mexicana” se hizo mundialmente popular durante la justa llevada a cabo en nuestra nación en 1986. Hoy es una de las celebraciones más reconocidas en los estadios de todo el planeta. Inclusive, México rompió un récord guinness el pasado fin por hacer la ola más grande del mundo.

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Mundial en conjunto

Una de las principales diferencias a los dos últimos mundiales que organizó México en el siglo anterior, es compartir la candidatura con los Estados Unidos y Canadá, por tanto habrá tres inauguraciones distintas pero la primera se desarrollará en la Capital, con la presencia de Los Ángeles Azules, Maná, Belinda, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin, Tyla y la cantante del momento, la colombiana Shakira.

¿A qué hora comienza la inauguración del Mundial 2026 en México?

Soccer Football - International Friendly - Panama v Mexico - Estadio Rommel Fernandez Gutierrez, Panama City, Panama - January 22, 2026 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Aris Martinez
México debuta contra Sudáfrica en e Mundial 2026. (REUTERS/Aris Martinez)

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se tiene prevista a las 11:00 a.m. (tiempo del centro de la República Méxicana). Al término de la misma procederá el duelo entre las selecciones de México y Sudáfrica a las 13:00 p.m. (tiempo de la Capital).

Segunda inauguración al hilo entre México y Sudáfrica

Futbolistas de México y Sudáfrica juegan bajo lluvia intensa y relámpagos en un estadio. Banderas de ambos países y el trofeo del Mundial son visibles.
México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 el 11 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Será la segunda vez que México y Sudáfrica se verán cara a cara en el duelo que abrirá la Copa del Mundo. La primera sucedió en el Mundial 2010 con marcador final de 1-1 en suelo sudafricano. Ahora, dieciséis años después, se enfrentarán en territorio nacional desde el estadio Ciudad de México.

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