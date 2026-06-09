México

Morena se resiste a derrota en Coahuila: Ariadna Montiel insiste que hubo compra de votos

La dirigencia nacional afirma que el resultado estuvo influido por prácticas ilegales y advierte que continuará la ruta jurídica para impugnar el proceso

Guardar
Google icon
Morena denuncia irregularidades tras elecciones en Coahuila.
Morena denuncia irregularidades tras elecciones en Coahuila.

La dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó considerar como una derrota los resultados obtenidos por su partido en la elección legislativa de Coahuila y aseguró que el proceso estuvo marcado por una presunta compra masiva de votos que, afirmó, influyó de manera determinante en el resultado de las urnas.

Durante una conferencia de prensa, Montiel sostuvo que Morena incrementó su presencia electoral y mantuvo su posición como segunda fuerza política en la entidad, por lo que consideró incorrecto interpretar la jornada como un revés para el partido.

PUBLICIDAD

“Nosotros incrementamos nuestra participación, incrementamos nuestro número de votos y vamos a tener cinco diputados. La oposición quiere hacer de esto una derrota para nosotros, pero no lo es”, afirmó.

Ariadna Montiel
Ariadna Montiel asegura que el partido no fue derrotado y aumentó su votación en Coahuila. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Morena denuncia supuesto esquema de compra de votos con códigos QR

La líder morenista reiteró las acusaciones que lanzó tras la jornada electoral sobre un presunto mecanismo de compra y coacción del voto mediante códigos QR, al que denominó “QR Gate”.

PUBLICIDAD

Según explicó, operadores políticos habrían entregado códigos QR a ciudadanos antes de acudir a las urnas. Posteriormente, los votantes debían comprobar el sentido de su sufragio mediante fotografías para recibir una compensación económica.

Montiel aseguró que cada voto habría sido pagado en un promedio de 500 pesos y comparó este supuesto esquema con prácticas denunciadas en procesos electorales pasados.

La presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel, sostiene que promotores priistas ofrecían dinero a cambio del sufragio, pedían una foto con el enlace y validaban la participación en un sistema digital.
La presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel, sostiene que promotores priistas ofrecían dinero a cambio del sufragio, pedían una foto con el enlace y validaban la participación en un sistema digital.

Ante estas acusaciones, informó que Morena solicitará la intervención de autoridades federales para investigar posibles movimientos financieros relacionados con la elección.

Solicitan participación de la UIF y el SAT en las investigaciones

Como parte de la estrategia jurídica anunciada por Morena, la dirigencia nacional confirmó que presentará recursos legales y pedirá a las autoridades electorales que soliciten la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria.

El objetivo, explicó Montiel, es rastrear operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con la presunta compra de votos tanto en Coahuila como en Durango.

Elección Judicial 01 - Junio - 2025
Morena solicita la intervención de la UIF para investigar presunta compra de votos en Coahuila. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La dirigenta insistió en que su partido no permitirá que las denuncias queden sin seguimiento y afirmó que continuará impulsando las vías legales correspondientes para esclarecer los hechos.

Morena acusa hostigamiento y detenciones durante la jornada electoral

Además de las denuncias sobre compra de votos, Montiel aseguró que legisladores federales que viajaron a Coahuila para respaldar a candidatos de Morena fueron retenidos por elementos de la policía estatal durante la jornada electoral.

También hizo referencia a la detención temporal del diputado local y entonces candidato a la reelección, Antonio Flores Guerra, quien posteriormente fue liberado.

La dirigente señaló además que la diputada federal Cintia Cuevas enfrenta señalamientos por parte del gobierno estatal, por lo que exigió respeto a su investidura y responsabilizó a las autoridades de cualquier afectación a su integridad.

Once urnas transparentes con boletas y logos de partidos políticos como PRI y PAN, dispuestas frente a un mapa iluminado de Coahuila en una pared neutra.
Morena acusa hostigamiento y detenciones durante la jornada electoral en Coahuila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así quedaron los resultados preliminares en Coahuila

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI se perfiló como la fuerza dominante en la elección local al obtener ventaja en los 16 distritos de mayoría relativa.

  • El Congreso local renovó sus 25 diputaciones.
  • El PRI obtuvo alrededor del 55% de la votación preliminar.
  • Morena y el PT alcanzaron cerca del 26% de los sufragios.
  • La participación ciudadana fue estimada en poco más del 50%.
  • PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano registraron resultados que los colocan cerca de perder su registro local.

Pese al amplio triunfo reportado para el PRI, Morena sostiene que los resultados deben analizarse junto con las denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades.

Mientras tanto, las autoridades electorales continuarán con los cómputos oficiales y la revisión de los recursos que eventualmente sean promovidos por los partidos políticos tras la elección.

Temas Relacionados

MorenaCoahuilaAriadna MontielVotacionesDerrotaPRIPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Puedo recuperar mi línea si realizo el registro de mi número después de la fecha límite?

La disposición de registro aplica a líneas de prepago y pospago de todos los operadores de telefonía celular en el país

¿Puedo recuperar mi línea si realizo el registro de mi número después de la fecha límite?

Sin testamento, sin hijos y sin esposa: la Corte aclara qué pasa con los bienes y si los hermanos heredan

El Pleno sostiene que la prioridad legal en patrimonios sin herencia sigue vigente, pero resulta insuficiente si hay elementos que permitan un reparto distinto

Sin testamento, sin hijos y sin esposa: la Corte aclara qué pasa con los bienes y si los hermanos heredan

El escándalo de corrupción que dejó a México fuera del Mundial 90 en Italia: así se investigó el caso de los cachirules

Fueron varios los jugadores que mintieron sobre su edad y destruyeron la esperanza de todo un país amante del futbol

El escándalo de corrupción que dejó a México fuera del Mundial 90 en Italia: así se investigó el caso de los cachirules

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor se produjo a las 17:17 horas, a una distancia de 87 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16 km

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

¿Pagarán como feriado el 11 de junio si debo ir a trabajar en CDMX?

Las escuelas de nivel básico así como la UNAM suspendieron actividades

¿Pagarán como feriado el 11 de junio si debo ir a trabajar en CDMX?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

Detienen a “El 60” presunto líder de sicarios del CJNG en Baja California

FBI y otras agencias federales desmantelan redes de cárteles mexicanos en la frontera

Secretario de Seguridad de Puebla admite fallas policiales tras explosión en Tepeaca y releva a elementos

Gobernadora de Sinaloa visita Escuinapa tras aumento de la violencia: “No vamos a dejar solo al municipio”

Quién es Homero alias “La Tripa”: ligado con asesinato de activista Samir Flores y líder del Comando Tlahuica

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Danna Paola es cuestionada sobre la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os, entre rumores de distanciamiento con su amiga

Shakira ensaya ‘Dai Dai’ en el Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial

Jay Park llega por primera vez a la Ciudad de México con su gira “Serenades & Body Rolls”: fecha y lugar del concierto

“Hoy No Me Puedo Levantar” 20 años después: Alan Estrada resuelve misterios alrededor de la obra musical

María Victoria reaparece a los 103 años: así luce hoy la diva de la Época de Oro del cine mexicano

DEPORTES

Así fue la llegada de Thomas Müller a la CDMX: este es el motivo de su visita

Así fue la llegada de Thomas Müller a la CDMX: este es el motivo de su visita

El escándalo de corrupción que dejó a México fuera del Mundial 90 en Italia: así se investigó el caso de los cachirules

Tigres confirma que FIFA negó el uso de sus instalaciones para selecciones durante el Mundial 2026

Ya es un hecho, Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton tras salir del Fulham

A qué selecciones les ganará México en el Mundial 2026, según la Inteligencia Artificial