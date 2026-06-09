Morena se resiste a derrota en Coahuila: Ariadna Montiel insiste que hubo compra de votos

Morena denuncia irregularidades tras elecciones en Coahuila.

La dirigenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó considerar como una derrota los resultados obtenidos por su partido en la elección legislativa de Coahuila y aseguró que el proceso estuvo marcado por una presunta compra masiva de votos que, afirmó, influyó de manera determinante en el resultado de las urnas.

Durante una conferencia de prensa, Montiel sostuvo que Morena incrementó su presencia electoral y mantuvo su posición como segunda fuerza política en la entidad, por lo que consideró incorrecto interpretar la jornada como un revés para el partido.

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“Nosotros incrementamos nuestra participación, incrementamos nuestro número de votos y vamos a tener cinco diputados. La oposición quiere hacer de esto una derrota para nosotros, pero no lo es”, afirmó.

Ariadna Montiel asegura que el partido no fue derrotado y aumentó su votación en Coahuila. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Morena denuncia supuesto esquema de compra de votos con códigos QR

La líder morenista reiteró las acusaciones que lanzó tras la jornada electoral sobre un presunto mecanismo de compra y coacción del voto mediante códigos QR, al que denominó “QR Gate”.

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Según explicó, operadores políticos habrían entregado códigos QR a ciudadanos antes de acudir a las urnas. Posteriormente, los votantes debían comprobar el sentido de su sufragio mediante fotografías para recibir una compensación económica.

Montiel aseguró que cada voto habría sido pagado en un promedio de 500 pesos y comparó este supuesto esquema con prácticas denunciadas en procesos electorales pasados.

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La presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel, sostiene que promotores priistas ofrecían dinero a cambio del sufragio, pedían una foto con el enlace y validaban la participación en un sistema digital.

Ante estas acusaciones, informó que Morena solicitará la intervención de autoridades federales para investigar posibles movimientos financieros relacionados con la elección.

Solicitan participación de la UIF y el SAT en las investigaciones

Como parte de la estrategia jurídica anunciada por Morena, la dirigencia nacional confirmó que presentará recursos legales y pedirá a las autoridades electorales que soliciten la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria.

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El objetivo, explicó Montiel, es rastrear operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con la presunta compra de votos tanto en Coahuila como en Durango.

Morena solicita la intervención de la UIF para investigar presunta compra de votos en Coahuila. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La dirigenta insistió en que su partido no permitirá que las denuncias queden sin seguimiento y afirmó que continuará impulsando las vías legales correspondientes para esclarecer los hechos.

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Morena acusa hostigamiento y detenciones durante la jornada electoral

Además de las denuncias sobre compra de votos, Montiel aseguró que legisladores federales que viajaron a Coahuila para respaldar a candidatos de Morena fueron retenidos por elementos de la policía estatal durante la jornada electoral.

También hizo referencia a la detención temporal del diputado local y entonces candidato a la reelección, Antonio Flores Guerra, quien posteriormente fue liberado.

La dirigente señaló además que la diputada federal Cintia Cuevas enfrenta señalamientos por parte del gobierno estatal, por lo que exigió respeto a su investidura y responsabilizó a las autoridades de cualquier afectación a su integridad.

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Morena acusa hostigamiento y detenciones durante la jornada electoral en Coahuila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así quedaron los resultados preliminares en Coahuila

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PRI se perfiló como la fuerza dominante en la elección local al obtener ventaja en los 16 distritos de mayoría relativa.

El Congreso local renovó sus 25 diputaciones .

El PRI obtuvo alrededor del 55% de la votación preliminar .

Morena y el PT alcanzaron cerca del 26% de los sufragios .

La participación ciudadana fue estimada en poco más del 50% .

PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano registraron resultados que los colocan cerca de perder su registro local.

Pese al amplio triunfo reportado para el PRI, Morena sostiene que los resultados deben analizarse junto con las denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades.

Mientras tanto, las autoridades electorales continuarán con los cómputos oficiales y la revisión de los recursos que eventualmente sean promovidos por los partidos políticos tras la elección.

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