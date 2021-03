López-Gatell recomendó no salir en Semana Santa y lo tundieron en redes por su viaje a Zipolite

En días recientes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha emitido varias recomendaciones a la población mexicana para que sea precavida y no salga a vacacionar durante el periodo de Semana Santa para evitar contagios por COVID-19. Sin embargo, usuarios de redes sociales arremetieron contra él durante la noche del viernes pasado, tras recordarle su reciente viaje a Zipolite, Oaxaca.

El subsecretario tuiteó desde su cuenta este mensaje para alertar a la población sobre el riesgo que implica salir en estas fechas, debido a la contingencia sanitaria que apremia a la república mexicana, pero la mayoría de respuestas que obtuvo fueron mensajes de enojo.

“Es fácil decirlo cuando tú ya saliste de vacaciones, los mexicanos que llevamos un año encerrados saliendo solo a comprar productos básicos estamos hartos porque ustedes no son capaces de dar recomendaciones claras y un buen ejemplo de responsabilidad y congruencia”, destacó una internauta.

En este sentido, algunos puntualizaron que no tenía autoridad para pedirles que se quedaran en casa, cuando en diciembre se fue de viaje a Oaxaca y recientemente se le captó en un área pública de la Ciudad de México, aún cuando había mencionado que salió positivo en la prueba de detección para el virus SARS-CoV-2.

Con todo respeto ha sido usted el peor ejemplo. No tiene autoridad moral para pedir lo que no ha hecho. Pochutla y Zipolite en diciembre y recientemente con todo y Covid en la Condesa...qué le digo. Yo he sido más responsable que usted, no más eso le digo y no son antiamlo