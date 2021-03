Fernández Noroña acusó al INE de “miserable y canalla” por 62 candidaturas canceladas a Morena

Aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) se está extralimitando en sus funciones (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) se está extralimitando en sus funciones y señaló que “su desvergüenza es inaudita”, ante la baja de 62 candidaturas de Morena.

“Las bancadas de Morena y PT consideran que el INE, en especial su consejero, Lorenzo Córdova, se están extralimitando en sus funciones, en actos muy específicos, como cambiar las reglas de designación de diputaciones plurinominales”, expresó.

En entrevista con Luisa Cantú para La Octava, Noroña acusó al INE de estar con una “actitud” contraria al gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y su movimiento. Manifestó que fue una provocación tirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero.

“Es una provocación, pero tirar 62 candidaturas es majadero, porque Morena no tuvo el proceso de elecciones internas con campañas, no hubo registro de precandidaturas, ni nada de esa naturaleza”, dijo.

Declaró que se tiene que destituir a Lorenzo Córdova y a su “monaguillo'' Ciro Murayama, porque se han convertido en “el supremo poder conservador” (Fotoarte: Steve Allen)

Ante la baja de las candidaturas, comentó que las bancadas quieren pedir un juicio político, encaminado a la destitución de Lorenzo Córdova, pues consideran que no realiza su trabajo de manera neutral.

“Es la primera vez en la historia del país que 62 candidaturas, no es Félix Salgado, 62 candidaturas, son tiradas. Ni una del PRI, ni una del PAN, ni una del PRD, ni siquiera buscaron taparle el ojo al macho, como se dice popularmente”, expresó.

El diputado recalcó que el Instituto se encuentra sirviendo a la derecha, a la coalición PRI-PAN-PRD, “hace un papel miserable y canalla”.

Indicó que sólo falta que lo acusen de actos anticipados de campaña por llevar un año recorriendo el país, y agregó que es ridículo y abusivo lo que la institución está haciendo.

La candidatura de Félix Salgado Macedonio de Morena al gobierno de Guerrero fue cesada (EFE/ David Guzmán/Archivo)

“A mí me acusaron de violencia política en enero, dieron entrada a una queja cuando ellos no tienen las facultades Las facultades se las dieron hasta abril de 2020 y este recurso se los dieron en octubre de 2019, debieron rechazarlo, pero ahí lo mantuvieron y en noviembre del año pasado lo revivieron y me sancionaron, en una acusación arbitraria, violando mi fuero constitucional” afirmó.

Relató que tuvo que ir al Tribunal Electoral, “que está también constituido por una pandilla de burócratas grises y facciosos que cobran 300 mil pesos mensuales”, para aclarar la situación.

Declaró que se tiene que destituir a Lorenzo Córdova y a su “monaguillo’' Ciro Murayama, porque se han convertido en “el supremo poder conservador” y no actúan de manera arbitraria; además, los expuso como opositores abiertos.

“Yo solicité el 25 de enero el juicio político contra Lorenzo Cordova y Ciro Murayama, por no cumplir con sus responsabilidades como funcionarios del Instituto electoral”, finalizó.

Por otro lado, después de la votación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, (INE) se confirmó que la candidatura de Félix Salgado Macedonio de Morena al gobierno de Guerrero fue cesada.

Noroña acusó al INE de estar con una “actitud” contraria al gobierno (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Lo anterior, debido a que la Comisión de Fiscalización del INE propuso frenar la candidatura de “El Toro”, por incumplir con la entrega de reportes de ingresos y de gastos de campaña.

Además de la candidatura de Salgado Macedonio, el Consejo ha quitado el registro de 59 candidatos que cometieron omisiones de precampaña.

Los morenistas que se vieron afectados por la cancelación de su candidatura, son de las entidades de Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Baja California y Zacatecas.

Mario Delgado, líder nacional de Morena, señaló que el INE quiere cancelar el registro de 60 de sus candidatos a Alcaldías, diputaciones locales y gubernaturas.

