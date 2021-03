“El INE debe morir pronto”: la arriesgada sentencia de Ricardo Salinas Pliego, tercer hombre más rico de México

Una nueva polémica del presidente de Grupo Salinas se generó en redes sociales (Foto: Instagram/ricardosalinas)

Las polémicas en redes sociales de Ricardo Salinas Pliego, tercer hombre más rico de México, no se detienen, y aprovecha cada tema de coyuntura para generar una opinión que termina impactando a las personas.

En este caso, el dueño de Tv Azteca compartió con su grupo de Telegram, al cual denomina “grupo VIP” y tiene más de 12,800 suscriptores, una de las sentencias más arriesgadas que ha tomado en las últimas semanas: señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) “debe morir pronto”.

Un usuario identificado como Israel Hernández publicó en su cuenta de Twitter el mensaje que el empresario mexicano le dio a todos sus seguidores dentro de su canal de la aplicación de mensajería, y aseguró que Salinas Pliego “es uno de los consentidos de la 4T”.

“En los últimos días he estado escuchando el tema del INE y me puse a investigar, a informarme, a preguntar y me gustaría darles mi opinión… muchos pueden no estar de acuerdo, pero cómo les digo, es MI OPINIÓN y se las comparto el lunes de forma amplia y la debatimos en Twitter, voy a terminar de redactar un documento que inicié ayer. Por lo pronto, yo creo que EL INE DEBE MORIR PRONTO” (sic), aseguró el presidente de Grupo Salinas.

El tercer hombre más rico de México atacó a la institución electora (Foto: Twitter/IsraHernandez_)

Asimismo, comentó que el próximo lunes 29 de marzo, en su blog personal, compartirá su idea completa y más desarrollada para generar un debate con sus seguidores y las personas que lo lean.

En cuanto se dio a conocer esta declaración, usuarios de redes sociales comenzaron a criticarlo y señalar que se atrevió a decir eso porque Telegram es una aplicación privada y no se pueden leer los mensajes, a lo que Salinas Pliego respondió y compartió su canal para que las personas puedan ingresar a él.

Este comentario lo realizó un día después de que el INE le retirara el registro a 49 candidatos de Morena que buscaban un puesto de elección popular en los comisión del próximo 6 de junio de 2021. Entre los políticos que no podrán participar se encuentran Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio, contendientes a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero, respectivamente.

*Información en desarrollo...