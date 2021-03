No solo negocios, qué libros recomienda el millonario Ricardo Salinas Pliego

En sus entradas de blog, el empresario ha compartido algunas de las lecturas que ha realizado desde el año 2008 (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Ricardo Salinas Pliego es uno de los hombres más ricos de México con una fortuna que asciende a los 11 mil 700 millones de dólares, según la revista Forbes. Sus negocios abarcan giros desde el entretenimiento, hasta las telecomunicaciones y, de acuerdo con la revista especializada en negocios, ha sido uno de los empresarios que más ha ganado durante el año 2020, pues registró ingresos superiores a los obtenidos en 2019.

En su entrada de blog oficial, el dueño de Grupo Salinas y del consorcio de cadenas de línea blanca Grupo Elektra, ha compartido algunas de las lecturas que ha realizado desde el año 2008. Entre su biblioteca destacan libros de varias categorías, entre ellas “Economía y negocios”, “Historia y literatura”, “Desarrollo humano”, “Sociedad y medio ambiente”, así como libros sobre “Ciencia y tecnología”.

Sus últimas entradas de blog están dedicadas a libros de la categoría “Economía y negocios”, donde escribió sobre la obra Historia económica: la libertad es el fundamento de la prosperidad, escrito por Rondo E. Cameron y Larry Neal, un estudio realizado por dos economistas que explican las causas detrás de las etapas de mayor prosperidad a lo largo de la historia.

Estos son algunos de los libros que forman parte de la biblioteca de Ricardo Salinas Pliego (Foto: Captura de pantalla/ ricardosalinas.com)

Otra recomendación del magnate es el libro El patrón del bitcoin, escrito por Saifedean Ammous, profesor de economía y negocios en la Universidad Americana de Líbano. En palabras de Salinas Pliego, “este libro explica la historia del dinero a nivel mundial para plantear que el futuro pertenece a las criptomonedas, una opción que ofrece seguridad y confianza ante la inestabilidad del sistema monetario actual, el intervencionismo y el monopolio de los bancos centrales”.

Pese a que el campo de estudio de Ricardo Salinas es el de los negocios y la contabilidad, el empresario también incluyó dentro de la biblioteca de su blog a una de las distopías más conocidas a nivel mundial: 1984, escrita por George Orwell, quien también firmó obras como La rebelión en la granja u Homenaje a Cataluña, en las que realizó una crítica a las sociedades modernas.

Además, Salinas Pliego recomendó La llamada de la tribu, publicado por la editorial Alfaguara y escrito por Mario Vargas Llosa, autor de origen peruano. “Mario Vargas Llosa hace un recuento de los pensadores liberales que contribuyeron a formar su pensamiento y su visión del mundo en el último medio siglo”, escribió el empresario en su blog.

Aunque el campo de estudio del magnate sean la contabilidad y los negocios, Salinas Pliego también lee sobre temáticas históricas y de desarrollo humano (Foto: Instagram/ricardosalinas)

En cuanto a la categoría de “Historia y literatura”, el fundador de TV Azteca ha compartido títulos relativos al periodo de la Conquista de México y a la figura de Hernán Cortés. Ente los títulos destacan los libros Vida de Hernán Cortés y Cortés, la biografía más reveladora, escritos por el antropólogo francés, Christian Duverger.

“Existen múltiples versiones sobre la figura de Cortés. La más común es la leyenda negra que saca de contexto, de una forma simplista, el viaje de un emprendedor que con sus propios recursos se lanzó a la aventura, convirtiéndose en la semilla de una nueva nación”, escribió el empresario a modo de reseña.

Otras obras recomendadas por Salinas Pliego son las adscritas a la categoría de “Desarrollo humano”, donde predominan libros como Abundance: the future is better than you think, El arte de no amargarse la vida, How to be rich, Switch: How to Change Things When Change Is Hard, entre otros.

Además de sus recomendaciones literarias, el blog del magnate incluye datos curiosos sobre los inicios de su trayectoria empresarial, lecciones de emprendimiento, así como sus reflexiones y opiniones sobre el acontecer nacional e internacional.

