“Yo no sé qué sea NXIVM... yo conozco unas pastillas”: cuando Clara Luz Flores rechazó vínculos con la secta de Keith Raniere

Clara Luz fue vinculada a la secta sexual NXIVM (Foto: Facebook Clara Luz)

Luego de que Clara Luz Flores, candidata al gobierno de Nuevo León por la coalición “Juntos Haremos Historia” fue expuesta en un video platicando con el líder de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere, usuarios de redes sociales recordaron cuando la morenista negó cualquier relación con dicho grupo, asegurando que solo conoce y toma unas pastillas con ese nombre todos los días.

El periodista Julio Astillero, quien la entrevistó este 24 de marzo, le preguntó a la candidata sobre su vínculo con la secta.

Durante la entrevista, el comunicador le preguntó qué le diría a los mexicanos que pudieran aprender de NXIVM, a lo que ella respondió:

- “Yo no sé qué sea NXIVM, yo lo único que sé es que NXIVM es… no ese que dices, ese no lo conozco, yo conozco unas pastillas”, afirmó.

Candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, dialoga con Keith Raniere (Video: NXIVM)

Tras ello, Astillero le preguntó si no conocía a Emiliano Salinas, hijo de Carlos Salinas de Gortari, presidente entre 1988 y 1994, quien también está vinculado a la secta y presuntamente soportó ofensas a su familia y “ataques” psicológicos por parte del líder de la secta para ganarse su confianza.

- “¿El de Emiliano Salinas no lo conoces?”.

- “Yo tomé un curso de superación personal, no estuve en NXIVM. Yo tomé un curso de superación personal no quieras desviar”, dijo Luz Flores al periodista.

- “¿Quién era el jefe de esa organización? ¿Keith Raniere?”, cuestionó Astillero.

- “Yo a las personas que conocí son las que estaban aquí en Monterrey. Yo no conocí nada más”, aseguró la candidata de Morena.

Keith Raniere, líder del culto fue declarado culpable (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

- “¿A Emiliano Salinas, Keith Raniere?”, insistió el escritor.

- “A las personas de Monterrey y ellos no son de Monterrey. Un curso de superación personal”, subrayó tajantemente la candidata.

- “¿Entonces nada que ver con NXVIM?”.

- “Con las pastillas, me las tomo todos los días”, finalizó la morenista.

Tras ello, la periodista e investigadora Gabriela Warketin, respondió a la entrevista, señalando que la candidata a Nuevo León tiene una extraña manera de tomar las pastillas, y que quizá lo dijo de forma metafórica.

“A @julioastillero, @claraluzflores le dijo que NXIVM son ‘unas pastillas que ella toma’. Qué rara forma tiene de relacionarse con las pastillas. O en una de esas estaba siendo metafórica y sí, se tragó de lleno... las pastillas”, dijo.

(Foto: Twitter)

La candidata había declarado en ocasiones anteriores que solo había tomado algunos cursos de superación personal y que no conocía el nombre de NXIVM. Sin embargo, el video muestra que si tuvo comunicación directa con el líder de dicha sexual, condenado a 120 años de cárcel en un tribunal neoyorquino después de ser declarado culpable de todos los cargos, entre ellos de tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, en junio de 2019.

El pasado 10 de marzo, Clara Luz Flores dijo en entrevista con el periodista Julio Hernández López, que había asistido a uno de los cursos, pero solo era una de las 10,000 personas que estaban en dicho evento, además, aseguró que ella no conocía el nombre de la organización, ni a las personas involucradas en la secta sexual.

Cabe recordar que Clara Luz Flores perteneció 22 años al PRI y se incorporó a Morena, con el principal respaldo de Yeidckol Polevnsky, y posteriormente por Mario Delgado, actual dirigente del partido, quien también fue recientemente vinculado al culto de NXIVM.

Clare Bronfman está acusada de pertenecer al polémico grupo NXIVM. Ahora, llevará un grillete electrónico para ser vigilada por las autoridades (Video: Infobae)





SEGUIR LEYENDO: