De Clara Luz Flores a Emiliano Salinas: cómo la secta NXIVM alcanzó a políticos e hijos de personajes mexicanos

Keith Raniere, líder de NXIVM, está sentenciado a 120 años de prisión (Foto: Archivo)

Una vez más, el culto de esclavitud sexual NXIVM escandalizó la política mexicana, ahora Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, se le relaciona con Keith Raniere, ex líder de la secta que se encuentra preso en Estados Unidos.

El vínculo presuntamente señalado no es de carácter formal, en lo relacionado con la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sólo existe una grabación en la que se ve que establece una conversación con Raniere. Al respecto, la morenista ya había declarado que había tomado algunos cursos de superación personal y que no conocía el nombre de NXIVM.

Cabe recordar que NXIVM inició como un programa especializado de superación personal, que al dirigir la confianza de los miembros a Keith Allen Raniere, actualmente condenado a 120 años de prisión, éste comenzó a abusar sistemáticamente de los miembros de la organización, a tal punto de establecer una red de tráfico sexual que acaparó la óptica mundial de millones de personas en 2019.

Emiliano Salinas se coloca frente a todo el grupo de baile de NXIVM (Foto: Captura de pantalla/video de Frank Report)

Sin embargo, Flores Carrales no fue el único personaje de la vida pública de México en acercarse al traficante de mujeres. En la república se tienen identificados a líderes políticos, hijos de ex presidentes y hasta la hija del dueño de uno de los periódicos más importantes del país como personas relacionadas con NXIVM. Unos en mayor medida que otros, pero el vínculo, por minúsculo que sea, es innegable.

Una de las personas más famosas en tener relación con el culto coercitivo de Keith Raniere es Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Salinas de Gortari. El hijo del ex mandatario fue un líder local de NXIVM en México y era el encargado de realizar reclutamiento para los cursos de superación personal con personas pertenecientes a estratos sociales elevados.

De acuerdo con Dolia Estévez, en su libro Captive, señaló que Salinas Occelli fue sujeto a diversas pruebas para poder lograr su permanencia en el culto. “Me meo sobre toda tu familia”, le dijo Raniere, haciendo especial énfasis en el oscuro legado de los Salinas de Gortari.

Se estima que cerca de 100 mexicanos están siendo investigados por su relación con la secta NXIVM (Foto: Archivo)

Otro caso similar fue el de Ana Cristina Fox, hija del ex presidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, quien, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, fue una de las principales operadoras de NXIVM en México.

Sin embargo, la hija de Vicente Fox negó su vínculo con el traficante de mujeres y explicó que sólo tomó algunos cursos en el culto de Raniere.

En cuanto a medios de comunicación, existe el de Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco de la Vega, quien fue señalada como una de las personas más cercanas a Keith Raniere; sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias AP, esta información es parcialmente falsa.

Mario Delgado, líder de Morena, también fue señalado de estar relacionado con NXIVM (Foto: Cuartoscuro)

“Aunque Rosa Laura Junco es señalada como integrante del círculo más cercano a Keith Raniere, líder de NXIVM, ella no tiene hasta ahora una acusación formal en su contra por parte de las autoridades de Estados Unidos”, señaló el medio.

Finalmente, está el caso de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien ha principios del mes de marzo fue señalado de ser miembro de la secta, pero, al igual que casi todos los señalados de estar vinculados a NXIVM, aseguró que sólo tomó un curso y que no tiene nada que ver con los delitos perpetrados por Keith Raniere o sus cómplices.

Al respecto, el líder del partido magenta explicó que el curso que tomó era parte de su formación. “En la búsqueda de mi desarrollo personal y profesional he asistido diversos seminarios y programas de capacitación en distintas instituciones académicas públicas y privadas”, explicó.

