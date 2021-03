Esta es la razón por la que el luchador Halcón Negro Jr. denunció legalmente a productor de TV Azteca

(Foto: Twitter @@HalconNegroJR)

La tarde de este martes 23 de marzo se dio a conocer que el luchador Halcón Negro Jr. levantó una denuncia por acoso sexual contra un productor de TV Azteca.

A través de redes sociales, se observó al atleta en compañía de un abogado y de su manager Rodrigo Fragoso, quienes se mostraron agradecidos solidarios con el enmascarado.

La agresión contra Halcón Jr. se habría dado durante un casting para Survaivor, programa de TV Azteca que se proyectará en las pantallas del Ajusco.

“Oficialmente levanté la denuncia de ACOSO SEXUAL en contra de mi agresor ante las autoridades correspondientes en compañía de su manager Rodrigo FMI abogado Mtro. Víctor Rivera de AbogadosCur”, escribió el luchador en su cuenta de Twitter.

El gladiador, que es muy popular entre mujeres y la comunidad LGBTI, dijo que “por no aceptar las propuestas del agresor” quedo relegado del proyecto.

“Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños. Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora”, escribió el luchador en su cuenta de Facebook.

El luchador reprobó que en Twitter desestimaran su denuncia de acoso sexual (Cortesía: Twitter de Halcón Negro Jr.)

“Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un ALTO y me costo no entrar a dicho proyecto. Con engaños hizo que me quitará la máscara y me pidió que entrará a su proyecto pero “SIN MÁSCARA” que porque me veía mejor”, recalcó.

“No acepte porque tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero pues RESPETO y AMO a LA LUCHA LIBRE”, concluyó en su cuenta personal.

Al final, el deportista sentenció que su denuncia trascenderá las redes sociales para ser escuchada por las autoridades.

La persona a quien el enmascarado señala responde al nombre de Hernán Emilio Albareque, quien a raíz del escándalo fijó su postura por medio de Instagram refutando las acusaciones, además de puntualizar que “a veces hay concursantes que no son elegidos porque no tienen el potencial”.

¿CÓMO RECONOCER A UN ACOSADOR?

De acuerdo con información de ONU Mujeres, el acoso sexual es una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las mujeres.

“Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo”, se lee en la definición de acoso por la Real Academia Española.

La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género comparten estos tips para reconocer a un acosador.

* Contacto físico innecesario y no deseado

* Miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad

* Petición de favores sexuales

* Comentarios, bromas, gestos o miradas sexuales

* Propagar rumores sexuales acerca de la victima

* Mostrar imágenes sexuales o fotografías que vulneren la intimidad de la persona.

* Forzar a besar a alguien o algo más que besar

