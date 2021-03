Vacunación contra COVID-19 en CDMX: estas son las cinco alcaldías que faltan por recibir vacunas

(Foto: Cuartoscuro)

La mañana de ayer, el Gobierno capitalino informó que las próximas alcaldías en recibir la vacuna contra el COVID-19 para las personas mayores de 60 años serán Tlalpan y Coyoacán, con las cuales suman 11 demarcaciones que han recibido la cura en la Ciudad de México.

Hasta el momento, los adultos mayores de Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza han recibido al menos una dosis de alguna de las marcas de vacunas que autoridades federales adquirieron para inmunizar a la población contra COVID-19.

Lo anterior significa que cinco alcaldías que no han iniciado con el plan de vacunación contra el coronavirus: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A, Madero e Iztapalapa, demarcaciones que aún no cuentan con fecha establecida para comenzar con la aplicación de la vacuna a sus adultos mayores.

En ese sentido, luego de que ayer la Jefa de Gobierno local, Claudia Sheinbaum, diera a conocer las nuevas alcaldías que recibirán las dosis, también aseguró que no pueden informar la fecha que le tocará al resto de las alcaldías debido a que depende de la llegada de más dosis al país, por lo que pidió a la población paciencia.

(Foto: Twitter / @GobCDMX)

“Hay muchas personas que dicen: ¿Por qué no nos informan cuándo inicia la vacunación en las alcaldías que faltan? No lo hacemos porque no tenemos la certeza de cuándo llegan las vacunas a la Ciudad de México, como ustedes saben el presidente de la República está haciendo su máximo esfuerzo y está pegado a ello para que lleguen las vacunadas”, indicó la mandataria.

“Un poco más de paciencia, van a llegar a todas las alcaldías (las vacunas)”, pidió.

Asimismo, enfatizó que en la alcaldía de Iztapalapa hay poco más de 285,000 adultos mayores, contrario a Gustavo A. Madero que son aproximadamente 235,000 personas, en la que tendrán que esperar las dosis necesarias de una sola marca, sin embargo, de ser necesario, señaló que se tendrán que combinar.

“Tenemos información de que llegarán más vacunas y nos ajustaremos al número que llegue para el mismo número de población”, aseveró.

Cabe recordar que entre el 24 y el 30 de marzo arrancará la quinta etapa, en la que le tocará el turno a los adultos mayores que residen en Coyoacán y Tlalpan, periodo en el que se espera suministrar 251,375 dosis.

(Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

Con ese fin, se establecieron tres Macro Unidades Vacunadoras en cada alcaldía. Estos centros operarán durante ocho horas al día, y recibirán únicamente a los ciudadanos mayores de 60 años que cuenten con fecha programada.

Coyoacán

* Tres sedes:

De acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, entre el 24 y el 30 de marzo se aplicará en Coyoacán la vacuna Pfizer-BioNTech, en tres sedes:

1. Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud (CENCIS-Marina): en Calzada de la Virgen No. 1800, col. San Pablo Tepetlapa, CP. 04800.

2. Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria: Av. del Imán 10, C.U., Coyoacán, 04510, Ciudad de México.

3. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco: Calzada de las Bombas, Coapa, Culhuacan CTM IX B, Coyoacán, 04909, Ciudad de México.

Tlalpan

* Tres sedes:

En cuanto a Tlalpan, entre el 24 y el 30 de marzo se estará suministrando la dosis CoronaVac, de SINOVAC, en estas tres Macro Unidades:

1. Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” UNAM: Calz. del Hueso sn, Coapa, Tlalpan, 14300, Ciudad de México, México.

2. Plantel Otilio Montaño - Tlalpan 2 (Topilejo) del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México: Av. Cruz Blanca, San Miguel Topilejo, Tlalpan, 14500, San Miguel Topilejo, Ciudad de México.

3. Six Flags México: Carr. Picacho-Ajusco km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan, 14200, Ciudad de México.

