Abuso en la universidad y sentimiento de culpa por su sensualidad: fuertes revelaciones de María León

La cantante María León (Foto: captura de pantalla de @sargentoleon)

María León aseguró este martes que uno de los episodios más vergonzosos de su vida ocurrió cuando fue víctima de abuso mucho antes de alcanzar la fama como actriz y cantante. Durante su estadía en la universidad, esta fue vejada por un sujeto que le tocó el trasero, ello provocó que el resto de esa experiencia académica la viviera usando pants y otras prendas para que se le notara en lo más mínimo el resto de su cuerpo.

La famosa integrante del musical “Hoy No Me Puedo Levantar”, aseguró a El Universal que “ser una figura de sensualidad no les da derecho a que la toquen”. Debido a esa experiencia fue que la interprete tuvo que reconsiderar bastantes cuestionamientos que tuvo cuando joven para concluir que ningún tipo de abuso justifica que una persona se sienta avergonzada o culpable por lo sucedido.

Desde entonces, según la publicación, ha decidido levantar la voz y dar un mensaje positivo al resto de las mujeres para que no se queden calladas en el momento en el que son víctimas de cualquier abuso. No obstante, pidió jamás perder la sensualidad ni otras cualidades de belleza, al contrario, dijo que estos aspectos deben destacar hasta que sean respetados.

“Una vez que iba rumbo a la universidad, a las 6:30 de la mañana, con todo oscuro, un tipo me agarró, me tocó las nalgas, pero me pude escapar de él y se fue corriendo. Llegando a la escuela me sentía horrible, pero lo más triste es que me sentía culpable, me sentía sucia. El resto de mi tiempo en la universidad me fui vestida con unos pants enormes y una sudadera para que no se me viera el cuerpo”, recuerda María, quien explica que de ahí ese apodo que le puso un amigo, porque con esa ropa parecía hombre.

Pidió a las mujeres levantar la voz y no dejarse vejar (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sargentoleon)

“Si me visto de una manera, si honro mi cuerpo, eso no le da el permiso a nadie para tocarme, para acercarse a mí, para faltarme al respeto y mucho menos para desacreditar mi inteligencia, mi talento, trayectoria, mis valores o capacidad. Es importante mostrar esta parte sensual, para que las mujeres sepamos que somos todo”, describió la actriz en entrevista para el Gran Diario de México.

De acuerdo con León, sus posturas le han traído ataques y oras represalias, estas, según la exclusiva, fueron evidentes el pasado 8 de marzo, cuando subió a sus redes algunos mensajes en apoyo al movimiento feminista. En el material que compartió afirmó que muchos hombres le recriminaron que cantara temas como “Pedir permiso”, algo que ella asegura, no es contradictorio.

“Cuando una mujer decide cantar algo así, es porque también lo puede sentir y cantar; me siento muy responsable como autora, como artista y como mujer, de aprovechar esta plataforma para plasmar este mensaje para otras chicas que no han pasado lo que yo he pasado y que no lo tengan que vivir para sentirse empoderadas”, abundó en su entrevista al periódico.

Incluso, estas declaraciones tiene vigencia, pues recientemente, el sábado, la bailarina subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde luce contemplativa a un año de que comenzó el aislamiento social derivado de la enfermedad COVID-19.

La publicación con la que María León recordó el inicio de la pandemia (Foto: captura de pantalla de Instagram @sargentoleon)

Acompañó la imagen con un mensaje en el que recuerda el inicio de la pandemia. En la publicación luce un atuendo de top gris, short azul así como un calcetín de un color guinda y otro en tonos grises; ella está recargada en el marco de su ventana y mira a través de la misma.

“Y después de un año... aquí seguimos”, escribió para su más de dos millones de seguidores. En los comentarios muchos de sus fans pusieron emojis de corazones así como las cuentas verificadas del músico Oscar Ponce y Albertano Oficial.

Esta no es la primera vez que la cantante y compositora de 35 años logra enamorar a miles de fanáticos con atrevidas publicaciones dentro de las redes sociales, ya que días antes subió otra fotografía luciendo una bata de encaje negro transparente que usó sobre un bikini color negro que acumuló más de 170 mil “Me gusta”.

