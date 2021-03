María León volvió a presumir su escultural figura con una reflexiva publicación en Instagram

La cantante María León (Foto: captura de pantalla de @sargentoleon)

Este sábado la actriz y bailarina María León subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía donde luce contemplativa a un año de que comenzó el aislamiento social derivado de la enfermedad COVID-19.

Acompañó la imagen con un mensaje en el que recuerda el inicio de la pandemia. En la publicación luce un atuendo de top gris, short azul así como un calcetín de un color guinda y otro en tonos grises; ella está recargada en el marco de su ventana y mira a través de la misma.

“Y después de un año... aquí seguimos”, escribió para su más de dos millones de seguidores. En los comentarios muchos de sus fans pusieron emojis de corazones así como las cuentas verificadas del músico Oscar Ponce y Albertano Oficial.

Esta no es la primera vez que la cantante y compositora de 35 años logra enamorar a miles de fanáticos con atrevidas publicaciones dentro de las redes sociales, ya que días antes subió otra fotografía luciendo una bata de encaje negro transparente que usó sobre un bikini color negro que acumuló más de 170 mil “Me gusta”.

La publicación con la que María León recordó el inicio de la pandemia (Foto: captura de pantalla de Instagram @sargentoleon)

Lo que llamó más la atención de sus fieles admiradores fue su silueta pues acumuló más de 80 mil “Me gusta” dentro de esta plataforma en unas cuantas horas; incluso, es una de las publicaciones que tiene más reacciones en su perfil de Instagram.

En diciembre del año pasado, María León sufrió un accidente al caer del pole dance y tuvo parálisis facial por casi dos meses; confesó a la periodista Fernanda Familiar cómo vivió aquel fatídico momento en el que terminó con un esguince cervical y por el que tuvo que mentir para que no la corrieran de las grabaciones de una serie de televisión.

“Caigo de cabeza y arriba de mí caen mis pompis. A la hora que caigo escucho que algo truena y cuando me levanto siento caliente, dije ‘me rompí la nariz’. Corrí con mi ex pareja y le digo ‘dime que tengo todos los dientes’. Tenía todo lleno de sangre”, confesó la ex vocalista de Playa Limbo; después descubriría que el sangrado provenía de su cráneo y no de sus dientes o su nariz.

María León es originaria de Guadalajara (Foto: Captura de pantalla de Instagram @sargentoleon)

La ex integrante de Playa Limbo tuvo la victoria de la más reciente edición del programa Quién es la Máscara. Ella se escondía bajo el disfraz de Disco Ball y tras resultar ganadora del programa volvió a resaltar en redes sociales luego de publicar en su cuenta de Tik Tok un video donde imita la coreografía de la cantante colombiana, Shakira, para su nueva canción, A girl like me.

En la gala del domingo 13 de diciembre de 2020, la artista interpretó Lady Marmalade, tema musical de la película Moulin Rouge (2001) y dejó boquiabierto al público con su espectacular coreografía de pole dance y su capacidad vocal, que la llevaron a conseguir los votos necesarios para derrotar en la ronda final a su rival, Paty Cantú (Mapache).

“Ha sido una de las experiencias más valiosas que me ha tocado vivir en la vida. Teniendo la máscara no es fácil, como todas esas máscaras que te quieres quitar. Gracias por invitarme a jugar, es un aprendizaje enorme de no tomarse las cosas tan en serio”, dijo tras convertirse en la ganadora de la segunda temporada.

SEGUIR LEYENDO: