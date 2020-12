El sensual baile de María León con “A girl like me” que hizo reaccionar a Shakira

Video: @sargentoleon / IG - @shakira / IG.

Tras resultar ganadora del certamen televisado ¿Quién es la máscara?, María León volvió a resaltar en redes sociales luego de publicar en su cuenta de Tik Tok un video donde imita la coreografía de la cantante colombiana, Shakira, para su nueva canción, A girl like me.

María León publicó el mismo video en sus cuentas de Instagram y Twitter. En este último caso, explicó que su publicación en Tik Tok fue aparentemente denunciada por algún usuario, por lo que la plataforma retiró la grabación. Sin embargo, fue a través de su tweet que el homenaje llamó la atención de la misma Shakira, quien compartió el video en su propia cuenta.

Shakira ha sido la artista más buscada del 2020, según reveló la plataforma de Google. Esto debido, en parte, a su aparición en el medio tiempo del Super Bowl LIV en compañía de Jennifer López, donde su música llamó la atención de la audiencia angloparlante, quien buscó su nombre a lo largo del año para saber más acerca de ella. Ahora, la coreografía de su video también se convertido en un fenómeno, donde diferentes usuarios de redes sociales imitan tanto el baile como el atuendo ochentero de la barranquillera bajo el hashtag #GirlLikeMe.

Como resultado de esto último, Shakira compartió en su cuenta de Instagram un video donde aparecen varios homenajes hechos por personas de todas las edades. Entre ellos aparece la interpretación que hace la cantante y bailarina, María León.

El domingo pasado María León destacó por su victoria en el final de la segunda temporada de ¿Quién es la Máscara?, donde Juanpa Zurita, Yuri, Carlos Rivera y Consuelo Duval tomaron el papel de jurado e investigadores para intentar identificar a las personas detrás de las máscaras y también elegir a una ganadora.

María León, detrás del personaje Disco Ball, interpretó “Lady Marmalade”, tema musical de la película “Moulin Rouge” y dejó boquiabierto al público con su espectacular coreografía de pole dance y su capacidad vocal, que la llevaron a conseguir los votos necesarios para derrotar en la ronda final a su rival, Paty Cantú (Mapache).

“Ha sido una de las experiencias más valiosas que me ha tocado vivir en la vida. Teniendo la máscara no es fácil, como todas esas máscaras que te quieres quitar. Gracias por invitarme a jugar, es un aprendizaje enorme de no tomarse las cosas tan en serio”, dijo María León tras convertirse en la ganadora.

Desde que comenzó el show, María León ha deslumbrado a los investigadores con sus aptitudes vocales, sus conocimientos de danza y su magnífica energía. Y en redes sociales, la gran mayoría consideró que la victoria había sido justa y muy merecida.

A través de Instagram, la intérprete de “Ya No Espero Más” quiso agradecer la oportunidad que le dieron para sumarse al show y escribió unas palabras a los telespectadores por el apoyo que le mostraron durante toda la competencia.

“Discobolita, muchas gracias por dejarme vivir en ti... Se me sale el corazón de la emoción, de la gratitud y del amor que me dan. Cada palabra de cariño, de apoyo, cada voto me derrite y me derrota, gracias infinitas, me tienen siempre”, comenzó León.

“Gracias por invitarme a jugar, y a usar esta hermosa máscara para quitarme otras tantas. Les debo tanto que no me va a justar la vida, los escenarios para regresar ese amor”.

La cantante se enfrentó en la gala final a Paty Cantú (Mapache), Edén Muñoz (Oso Polar) y Jesse Huerta (Zombie), quienes quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. La ganadora también escribió en redes sociales un mensaje para sus compañeros.

“Qué honor más grande compartir ese escenario con artistas tan maravillosos y talentosos, hermosos como persona y hermosos de corazón. Qué agasajo ser testigo y público de mis adorables @patycantu, @calibre50eden, @jesseyjoy en esta final, los quiero y admiro”, agregó María León.

