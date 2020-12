La espectacular actuación con la que María León derrotó a Paty Cantú en la final de “Quién es la Máscara”

María León se enfrentó en la gran final contra Paty Cantú, Edén Muñoz y Jesse Huerta (Video: Youtube Quién es la Mascara)

El programa Quién es la Máscara llegó a su fin, y la victoria fue para la cantante mexicana María León, quien se escondía bajo el disfraz de Disco Ball.

En la gala de este domingo, la artista interpretó “Lady Marmalade”, tema musical de la película “Moulin Rouge” y dejó boquiabierto al público con su espectacular coreografía de pole dance y su capacidad vocal, que la llevaron a conseguir los votos necesarios para derrotar en la ronda final a su rival, Paty Cantú (Mapache).

“Ha sido una de las experiencias más valiosas que me ha tocado vivir en la vida. Teniendo la máscara no es fácil, como todas esas máscaras que te quieres quitar. Gracias por invitarme a jugar, es un aprendizaje enorme de no tomarse las cosas tan en serio”, dijo María León tras convertirse en la ganadora de la segunda temporada del show.

En el jurado, Yuri y Juanpa Zurita sí adivinaron la identidad de Disco Ball, pero Carlos Rivera creyó que se trataba de la cantante Melissa Robles, y Consuelo Duval apostó por Bianca Marronquín. Tras quitarse la máscara, la ex integrante de Playa Limbo quiso dedicarles a los jueces unas palabras.

“Estuvimos girando mucho tiempo y me emociona mucho ver tu trayectoria”, le dijo a Rivera.

“Esa mujer luchona, que siempre tiene un momento alegro. Te conozco más de lo que tú a mí, te quiero también”, le comentó a la actriz de la familia P Luche.

“Te veo y me inspira a todo lo que puedo llegar a hacer”, agregó, refiriéndose a Yuri.

“El poquito tiempo de conocernos me enamoré de tu espontaneidad, se corazón tan grande que está dispuesto a ayudar”, dijo a Juanpa Zurita.

En redes sociales, muchos ya sospechaban que Disco Ball era María León, por su talento vocal, su destreza en el baile y las pistas que había ido dando desde la primera gala (Video: Instagram @sargentoleon)

Desde que comenzó el show, María León ha deslumbrado a los investigadores con sus aptitudes vocales, sus conocimientos de danza y su magnífica energía. Y en redes sociales, la gran mayoría consideró que la victoria había sido justa y muy merecida.

A través de Instagram, la intérprete de “Ya No Espero Más” quiso agradecer la oportunidad que le dieron para sumarse al show y escribió unas palabras a los telespectadores por el apoyo que le mostraron durante toda la competencia.

“Discobolita, muchas gracias por dejarme vivir en ti... Se me sale el corazón de la emoción, de la gratitud y del amor que me dan. Cada palabra de cariño, de apoyo, cada voto me derrite y me derrota, gracias infinitas, me tienen siempre”, comenzó León.

“Gracias por invitarme a jugar, y a usar esta hermosa máscara para quitarme otras tantas. Les debo tanto que no me va a justar la vida, los escenarios para regresar ese amor”.

La cantante se enfrentó en la gala final a Paty Cantú (Mapache), Edén Muñoz (Oso Polar) y Jesse Huerta (Mapache), quienes quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. La ganadora también escribió en redes sociales un mensaje para sus compañeros.

“Qué honor más grande compartir ese escenario con artistas tan maravillosos y talentosos, hermosos como persona y hermosos de corazón. Qué agasajo ser testigo y público de mis adorables @patycantu, @calibre50eden, @jesseyjoy en esta final, los quiero y admiro”, agregó María León.

