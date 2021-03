“Muerto de miedo y desesperado”: así ha sido el “infierno” de Eleazar “N” en el Reclusorio Norte

(Foto: Instagram de Eleazar Gómez)

La vida de Eleazar “N” cambió radicalmente desde que fue ingresado al Reclusorio Norte por agredir a su ex novia Stephanie Valenzuela hace casi cuatro meses, tiempo en el que ha sufrido “un verdadero infierno” por el acoso de algunos reos y la amenaza de que pronto podría convivir con los presos más peligrosos del centro penitenciario a pesar de que ha pagado grandes cantidades de dinero para preservar su seguridad.

Un amigo del actor de 34 años reveló a TV Notas que los días se han complicado y teme por su vida ante las amenazas de los presos, pero todo podría ser peor cuando abandone el Área de Ingresos del Reclusorio Norte para ingresar a Área de Población General.

“Muerto de miedo y desesperado”, confesó la fuente consultada por la revista mexicana.

El amigo de Eleazar declaró que por ahora se encuentra en el Área de Ingresos donde espera la conclusión de su caso y recibe algunos beneficios porque cubre una cuota monetaria, pero si las autoridades fallan en su contra será trasladado con la población general donde convivirá con reos más peligrosos que lo amenazarán de lleno por el delito que comentió y su profesión.

(Foto: Instagram de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela)

“En esa sección del reclusorio (Área de Ingresos), Eleazar tiene su celda, la cual no comparte sólo porque paga... De lo que no se salvó es de convivir con otros reos, pues hay momentos en los que a fuerza tienen que coincidir”, comentó.

La funte consultada por la publicación mexicana dio un oscuro panorama de lo que se ha enfrentado el ex de Danna Paola: “Desde que ingresó, Eleazar comenzó a recibir amenazas de parte de otros reos. Como saben que es actor, comenzaron a decirle que o les pagaba una cuota al mes por protección o ellos mismos le harían ver su suerte”.

“Hasta ahorita no lo han tocado, pero porque desde el primer día que entró a la cárcel no ha dejado de pagar. Sin embargo, no hay día en que no lo amenacen y lo violenten psicológicamente. Le dicen que no deje de pagar porque si no, su vida estará en riesgo cuando lo muevan”, añadió.

Según este amigo, Eleazar ha tenido que hacer uso del dinero que ahorró durante toda su trayectoria como actor e incluso la familia ha tenido que vender algunos de sus objetos materiales para cubrir las cuotas, el pago de los abogados y juntar dinero en caso de que le asignen una fianza muy alta.

Eleazar “N” fue detenido en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, a inicios de noviembre y después de haber supuestamente golpeado, mordido e intentado estrangular a la también cantante de origen peruano, Stephanie Valenzuela.

Aunque Tefi Valenzuela, como también se le conoce, ya perdonó de corazón a su agresor, insistió en continuar con el proceso hasta las últimas consecuencias y así lo dejó claro ahora que se pensó que podría aceptar un acuerdo reparatorio.

“Tefi Valenzuela, se mantiene fuerte en la demanda contra Eleazar ‘N’”, explicó la famosa en un comunicado.

“Dejó claro que continuará con el proceso legal, resaltando que ‘acatará la decisión final que tome el juez que lleva el caso y así cerrar este suceso’ para pasar esta página de su vida y concentrarse más en su carrera musical”, añadieron sus abogados.

La defensa de Eleazar “N”, por su parte, ha manifestado que el histrión se encuentra en la disposición de conciliar y someterse a una terapia para no volver a ejercer violencia hacia las mujeres.

