“Lo que diga el juez, eso será”: Tefi Valenzuela habló sobre el proceso legal que enfrenta contra Eleazar “N”

La modelo y cantante peruana levantó una denuncia contra el actor Eleazar "N" por el delito de violencia intrafamiliar equiparada (Foto: Instagram /@tefivalenzuela)

Durante una entrevista en el programa vespertino Ventaneando, la cantante Tefi Valenzuela defendió su postura con respecto al proceso legal que enfrenta con el actor Eleazar “N” debido a las acusaciones levantadas en su contra por el delito de violencia intrafamiliar equiparada.

La solista de origen peruano también señaló que desea que Eleazar “N” reconozca y admita de forma pública sus acciones y que confía plenamente en el dictamen que emitirán las autoridades mexicanas.

Además, agregó que espera que se lleve a cabo un proceso “conforme a la ley y, lo que diga el juez, eso será”, luego de afirmar que sigue con la denuncia y que no ha otorgado ningún perdón al también modelo mexicano de 34 años, pues medios de comunicación especializados en espectáculos, han asegurado lo contrario.

Tefi Valenzuela señaló que desea que Eleazar “N” reconozca y admita de forma pública sus acciones (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

Al ser cuestionada por el presentador Daniel Bisognio sobre cuál es el castigo que considera correcto para su expareja, la cantante añadió que espera que Eleazar “N” se haga responsable de sus actos.

“Yo creo que debería hacerse responsable y decir cómo fueron las cosas porque nunca quiso dar una declaración. Decir ‘esto si pasó, me disculpo’, porque creo que es muy cobarde no hablar a veces, simplemente callarse, a veces creo es bueno hablar, disculparse, decir las cosas como son”, puntualizó Tefi Valenzuela.

Por su parte, la conductora Rosario Murrieta preguntó si las denuncias públicas realizadas por otras mujeres también formarían parte de la carpeta de investigación levantada en contra de Eleazar “N”. Ante esto, la cantante peruana comentó que solo el señalamiento de la modelo Jeanette Karam será considerado por la justicia mexicana.

“Yo creo que debería hacerse responsable y decir cómo fueron las cosas porque nunca quiso dar una declaración", comentó Valenzuela en entrevista con Ventaneando (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

“Felizmente Jeanette no prescribió su caso todavía porque habían sido menos de dos años (cuando se suscitaron los hechos), y sé que ella ya se está moviendo, ya hay está metiendo una denuncia. En el caso de Elia (Ezrré) y de Vanessa (López) no, porque ya pasaron pues muchos años. Pero en el caso de Jeanette sí sé que se está moviendo y está semana probablemente ya esté judicializado”, explicó la modelo.

Valenzuela comentó que se considera una mujer muy fuerte y que, si las mujeres hacen lo correcto y denuncian, pueden continuar con sus vidas sin alejarse de sus sueños. También agradeció a los medios de comunicación por haberla puesto “como una bandera de qué es levantar le voz”, ya que después de su denuncia, otras mujeres señalaron las agresiones recibidas por Eleazar “N”.

Asimismo, subrayó que es complicado darle seguimiento a un proceso de denuncia a “alguien con quien tú tienes sentimientos” y que entiende que muchas mujeres no hablen cuando son agredidas, hasta que ocurre por segunda vez.

La cantante invitó a los televidentes a escuchar su nuevo sencillo El Perdón a través de su cuenta oficial de YouTube (Foto: Captura de pantalla/ Tefi Valenzuela)

“Por eso les digo, no juzguen a las víctimas y no juzguen a las mujeres si no hablan o así, hay que más bien ayudarlas y prevenir”, dijo Valenzuela tras ser cuestionada sobre su decisión de haber levantado una denuncia. Posteriormente, exhortó a quienes han sido testigos de alguna agresión, a acompañar a las víctimas durante el proceso.

Finalmente, los conductores agradecieron la conversación que sostuvieron con Tefi Valenzuela y la cantante invitó a los televidentes a escuchar su nuevo sencillo El Perdón a través de su cuenta oficial de YouTube.

“Esta canción se la dedico a las mujeres, a todas las que han pasado por alguna desilusión y luego dicen ‘vamos a seguir la vida’”, añadió Tefi sobre su nueva canción, cuyo videoclip fue grabado en la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: