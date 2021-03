Agresiones físicas: la sombra en la relación entre Danna Paola y Eleazar “N”

De acuerdo con una supuesta fuente para el programa "Suelta la sopa", la cantante Danna Paola sufrió violencia física por parte del actor Eleazar "N" (Foto: Instagram @eleazargomez333 @dannapaola)

Actualmente y desde noviembre de 2020, el actor Eleazar “N” se encuentra detenido en el Reclusorio Norte por intentar estrangular y golpear a su entonces pareja Stephanie Valenzuela. Cuando ocurrió la detención del cantante que saltó a la fama por su papel en la serie Rebelde, Danna Paola, quien mantuvo una relación con él, evitó hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, el tema se ha reavivado debido a información una presunta fuente cercana a la cantante.

Así se dio a conocer en el programa televisivo Suelta la sopa, donde la conductora Vannessa Claudio afirmó el haber tenido contacto con “una persona muy cercana a Danna Paola, específicamente en estos seis años que ella estuvo con Eleazar Gómez”. Esta supuesta fuente dio detalles a la conductora sobre la relación que ambos actores iniciaron durante las grabaciones de la telenovela juvenil Atrévete a soñar.

Según la información recabada por Vannessa Claudio, la fuente afirmó que Danna Paola sí sufrió agresiones físicas cuando estaba en la gira Patito Feo: El show más lindo y aseguró que los hechos no se dieron a conocer porque “la empresa donde ella estaba no quería que esto sucediera y que fuera noticia”. Después, la conductora relató que presuntamente la empresa amenazó a Eleazar “N” y le pusieron un “hasta aquí”, esto debido a que “el papá de Danna quería poner la denuncia”.

Hasta el momento, la actriz no ha hecho declaraciones sobre la información presentada en el show televisivo(IG: dannapaola)

Sin embargo, las supuesta violencia que ejerció Eleazar “N” sobre la cantante no terminó ahí. Según la presunta fuente del show de entretenimiento, el equipo de trabajo de Danna Paola llegó a un acuerdo con la revista TV Notas en el que la actriz le informaba “parte de su vida en cosas positivas”, pero con la condición de no dar a conocer el “material que sí existía donde sí se ve a Eleazar maltratando a Danna Paola”.

Supuestamente, también se le informó a la conductora de Suelta la sopa que cuando Danna tenía 18 años y formaba parte del elenco de la obra de teatro Wicked, se le prohibió la entrada a Eleazar “N” porque realizaba “unas escenas de celos que eran demasiado fuertes que a ella le ponían mal, y de hecho ella tenía una campaña de zapatos y dijeron que ciertas veces llegó con marcas, (por lo que) tenían que maquillarle, maquillarle los moretones”.

Hasta el momento, la intérprete de Calla tú no ha realizado declaraciones al respecto; tampoco ninguna persona que pueda confirmar los hechos.

OTRAS PRUEBAS Y TESTIMONIOS EN CONTRA DE ELEAZAR “N”

A pesar de que no ha sido confirmada la reciente información sobre la tórrida relación que sostuvo Danna Paola con Eleazar “N”, sí existen antecedentes de violencia verbal y la intervención de los padres de Danna en la relación de ambos actores, además de otros casos de violencia del actor con sus ex parejas.

De acuerdo con la revista TV Notas, la cantante tuvo una discusión llena de insultos con el actor Eleazar "N" (Foto: Instagram @dannapaola)

La revista TV Notas hizo pública una pelea que los dos sostuvieron en un centro comercial al sur de la Ciudad de México. Supuestamente, Eleazar descubrió que Danna Paola mandaba mensajes románticos a uno de sus compañeros en la obra teatral Wicked. Según la revista, el actor pronunció diversos insultos como “eres una pinch* put*” y “Perra” mientras ella le espetó directamente con “Y tú un maricón”.

Otro que dio información sobre el tema fue el comunicador Horacio Villalobos, quien mencionó que los padres de la famosa se esforzaron por acabar con esta relación. “Por suerte el papá y la mamá de Danna Paola están al pendiente y fueron los principales detractores de la relación. Al final de cuenta acabaron haciendo que se separaran porque no venía al caso”, comentó Villalobos en Venga la Alegría.

La modelo Vanessa López, quien también fue pareja sentimental de Eleazar “N”, se pronunció en sus redes sociales sobre el tema cuando el actor fue detenido por violencia familiar equiparada: “Agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fuera tan extremo. No permití que esto pasara a mayores al hablar con los medios. Me solidarizo muchísimo con Stephy porque sé que no la está pasando nada bien. Espero que a ustedes también les sirva de lección al saber que una agresión, por mínima que sea, no debe de callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como lo estamos viendo ahora”.

La modelo Elia Ezrré declaró en contra de Eleazar "N" en el programa Venga la alegría (Foto: Captura de pantalla Venga la Alegría)

La modelo originaria de Sonora, Elia Ezrré, también habló sobre su relación con Eleazar cuando ella tenía 19 años y él 30: “Rápidamente, a los dos meses empezaron como indicios de violencia. Primero los empujones. Bueno, primero celos, discusiones en público, no le importaba si estabas en público o no”.

Así lo relató la modelo para e programa Venga la alegría y aseguró que se trataba de un patrón de conducta de Eleazar “N”: “Entonces, simplemente jugaba con tu mente, y te manipulaba a su antojo para que tú hicieras lo que él quisiera. Era difícil por el hecho de que yo tenía 19 años, él me lleva 11 años. Es algo que me sorprende tanto porque es un patrón de conducta. Siempre agarra las niñas chiquitas, las que son fáciles de manipular”, declaró.

