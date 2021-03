“No es presidente, es un rufián”: Diego Fernández de Cevallos arremetió nuevamente contra López Obrador

El Jefe Diego y AMLO han tenido varios desencuentros a lo largo de los años (Foto: TW @DiegoFC/ IG @lopezobrador)

El pasado viernes, el polémico opositor del actual presidente de la república, Diego Fernández de Cevallos, criticó nuevamente a Andrés Manuel López Obrador y destacó que su forma de manejar al país dejaba mucho que desear, pues era una persona deleznable.

“Antes nos lleva a que hoy no tengamos a un presidente de México y mucho menos a un jefe de estado, tenemos para desgracia un rufián con poder. Y rufián es el hombre vil y despreciable que vive de la estafa y la mentira”, puntualizó ‘El jefe’ en un video que compartió en redes sociales.

Tras la publicación, los internautas no tardaron en reaccionar; algunos de ellos a favor de lo que puntualizó Cevallos, pero muchas más comenzaron a burlarse de sus constantes criticas de la actual administración presidencial.

Sr. Fernández, ya no nos creemos sus discursos baratos, tardó tiempo pero Mexico ya despertó, rufianes hay muchos como ustedes de los anteriores gobiernos y partidos, ahora vamos por reformar todo lo que hicieron por el bien de México y los mexicanos.

Cevallos tachó a AMLO de mentiroso y ruin (Foto: Captura de pantalla/Twitter @DiegoFC)

No obstante, también hubo internautas que concordaron con las opiniones emitidas por ‘el Jefe’ Diego y ahondaron en que López Obrador no era un buen mandatario de la república. Incluso, algunos retomaron el conocido argumento de Venezuela y compararon la situación de México con la del su vecino del sur.

“Jefe Diego, me duele escuchar que estamos como en Venezuela y que la gente inocente que le dicen “Chairos” le rindieran pleitesía al rey. Y le dijeran que su ropaje es el más hermoso. Necesitamos a alguien de carácter urgente con conocimiento”, fueron algunos de los comentarios expresados por los simpatizantes de Cevallos.

Cabe recordar que apenas el pasado 12 de marzo, el abogado mexicano escribió otro mensaje desde su cuenta de Twitter en el que explicaba que no odiaba a López Obrador, sino que consideraba que el mandatario le estaba haciendo mucho daño al país.

Mis afirmaciones de ayer con Loret de Mola no son porque odie a López Obrador, simplemente lo desprecio por el inmenso daño que le hace a #México

Dicha aclaración se dio bajo el contexto de que recientemente Cevallos había tildado a AMLO como deshonesto, mentiroso y cobarde durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para su programa en LatinUs.

Diego Fernández de Cevallos escribió otro mensaje desde su cuenta de Twitter en el que explicaba que no odiaba a López Obrador, sino que consideraba que el mandatario le estaba haciendo mucho daño al país (Fotoarte: Steve Allen)

El tema del programa transmitido por Youtube iba dirigido a debatir sobre las declaraciones que Andrés Manuel dijo en contra de las protestas feministas y por las descalificaciones que ha lanzado contra las mujeres durante sus conferencias mañaneras.

En este sentido, Carlos Loret de Mola cuestionó a Diego Fernández sobre su reciente llegada a las redes sociales, “primero mi familia me estuvo pidiendo que entrara y después un amigo mío me insistió y aquí estoy. No estoy buscando nada para mí, lo que quiero es mover conciencias de un pueblo en un país que se está despedazando por un mal gobierno”, comentó.

Cuando Loret de Mola le preguntó por su pronóstico en la próxima jornada electoral del 6 de junio, Cevallos añadió que él deseaba que hubiera una reacción social para que AMLO no obtuviera nuevamente la mayoría en la Cámara de Diputados.

Por su parte, Andrés Manuel ha optado por no emitir muchos comentarios al respecto de los ataques por parte del ‘Jefe’ Diego, sin embargo, en fechas recientes, el tabasqueño criticó al panista por su reaparición en redes.

“¿Cómo ha estado el licenciado Diego Fernández?. ¿Ha estado duro con nosotros?, preguntó. ‘Eso sí calienta’ dijo cuando le dieron a conocer las declaraciones del panista y acto seguido pidió que se reprodujera el video del debate.

