“Simplemente lo desprecio”: Diego Fernández de Cevallos y su opinión sobre López Obrador

Diego Fernandez de Cevallos se unió recientemente a las redes sociales (Foto: @DiegoFC / Twitter)

En la tarde de este viernes 12 de marzo, el abogado mexicano Diego Fernández de Cevallos escribió un mensaje en su cuenta de Twitter para explicar que los comentarios que hizo ayer en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fueron porque considera que el mandatario le hace daño a México y no porque lo odie.

En su tuit escribió “Mis afirmaciones de ayer con Loret de Mola no son porque odie a López Obrador, simplemente lo desprecio por el inmenso daño que le hace a #México.”

Los seguidores de Diego Fernández también conocido como “El Jefe Diego” demostraron estar de acuerdo con su afirmación en las respuestas de su mensaje, escribieron por ejemplo “Pues yo sí lo odio y lo desprecio. Gracias por decir lo que muchos pensamos de ese rufiancito.”

Tuit donde Diego Fernández explica que desprecia a AMLO (Foto: captura de pantalla de Twitter @DiegoFC)

El día de ayer Diego Fernández de Cevalleosd tildó a Andrés Manuel López Obrador de deshonesto, mentiroso y cobarde, durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para su programa en LatinUs.

El tema de dicho programa transmitido por Youtube fueron las declaraciones de Andrés Manuel en contra de las protestas feministas y por las descalificaciones que ha lanzado contra las mujeres durante sus conferencias mañaneras.

Posteriormente Carlos Loret de Mola cuestionó a Diego Fernández sobre su reciente llegada a las redes sociales, “primero mi familia me estuvo pidiendo que entrara y después un amigo mío me insistió y aquí estoy. No estoy buscando nada para mí, lo que quiero es mover conciencias de un pueblo en un país que se está despedazando por un mal gobierno”, comentó.

Cuando Loret de Mola le preguntó por su pronóstico en la próxima jornada electoral del 6 de junio, Cevallos comentó que él desea que haya una reacción social para que AMLO no obtenga nuevamente la mayoría en la Cámara de Diputados.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en la conferencia mañanera del 11 de marzo (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El ex candidato presidencial de 1994 y Andrés Manuel, quien encabeza al gobierno de México han tenido una serie de confrontaciones públicas desde hace algunas semanas. A inicios de marzo, Fernández de Cevallos incursionó en Twitter con un video que lo volvió tendencia en el que dijo “(quiero) convencer a la juventud de México de que tiene en sus manos su propio destino”

El ex diputado de la República aseguró que la oposición de México está construida por muchos millones de mexicanos que no están representados por un partido político y señaló que las mujeres son un ejemplo de ello debido a que le dijeron al presidente “ya basta, ya quítese de payasadas”.

El viernes 5 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió con un “eso sí calienta” a las presuntas declaraciones del panista Diego Fernández de Cevallos, quien habría dicho que existe corrupción en la Cuarta Transformación.

Diego Fernández de Cevallos le respondió a AMLO por proyectar debate de hace 21 años (Foto: Twitter@/DiegoFC)

Al principio López Obrador evadió responder los cuestionamientos para conocer su opinión sobre las declaraciones del llamado “Jefe Diego” en su regreso a la política nacional y su presencia en las redes sociales, luego pidió presentar íntegro el video de un debate televisivo que sostuvieron el político tabasqueño y el queretano, hace 20 años.

“¿Cómo ha estado el licenciado Diego Fernández?. ¿Ha estado duro con nosotros?, preguntó. “Eso sí calienta” dijo cuando le dieron a conocer las declaraciones del panista y acto seguido pidió que se reprodujera el video del debate.

En la grabación se escucha a López Obrador reclamar al panista por la aprobación del Fobaproa, acusarlo de ser aliado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y por “vanagloriarse de que lo llamaran el Jefe Diego”, Diego Fernández de Cevallos escribió un tuit para llamar “espontánea publicidad a la proyección de dicho video”.

SEGUIR LEYENDO: