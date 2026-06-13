Del Ángel de la Independencia a las calles de protesta: el Mundial exhibe las dos caras del país

Una imagen dividida capta el contraste social en México, mostrando una multitud festejando un triunfo deportivo con banderas y fuegos artificiales frente al Ángel de la Independencia, mientras a la derecha, manifestantes con banderas marchan por la misma avenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del jueves, tras la victoria de México en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026, dejó postales impactantes en todo el país. Miles de personas se congregaron espontáneamente en el Ángel de la Independencia, así como en plazas y calles de diversas ciudades para celebrar un triunfo que, más allá del marcador, desató un sentimiento de pertenencia y alegría compartida. La euforia colectiva trascendió los límites del deporte, convirtiéndose en una experiencia que unió por unas horas a individuos de distintas edades, clases sociales y orígenes.

Este fenómeno, visible en las celebraciones masivas, ilustra una de las ideas principales desarrolladas por el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., rector de la Universidad Iberoamericana, en su artículo para la revista IBERO, dedicado a este evento deportivo.

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El especialista sostiene que el futbol es una realidad compleja, donde conviven la pasión, el sentido de comunidad y la lógica de mercado, así como memorias colectivas y los intereses de una industria multimillonaria.

Los festejos recientes demuestran su capacidad para generar experiencias compartidas difíciles de igualar en otros ámbitos actuales. Para muchos, lo que se celebró no fue solo la victoria, sino la oportunidad de vivir una alegría común en un país atravesado por desafíos cotidianos.

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El futbol como espacio simbólico y social

En su reflexión, retoma aportes de pensadores como Johan Huizinga y Roger Caillois, quienes consideran el juego una actividad esencial para la humanidad. La actividad deportiva, bajo esta perspectiva, crea sentido, fortalece vínculos y construye formas de convivencia bajo reglas compartidas.

Permite el reconocimiento mutuo y la expresión de emociones colectivas.

Fomenta la disciplina, el respeto y la creación de lenguajes comunes.

Su práctica puede generar comunidad tanto en estadios profesionales como en espacios barriales.

La alegría observada tras el triunfo mexicano confirma la potencia simbólica del juego. En este contexto, la celebración fue tanto una respuesta emocional al marcador como una afirmación de identidad nacional.

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Familias y amigos se congregan en una plaza pública mexicana de noche, celebrando el partido inaugural del Mundial 2026 frente a una pantalla gigante, alzando banderas y bufandas tricolor, iluminados por luces de celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria global y sus contradicciones

El académico resaltó que el futbol moderno está atravesado por intereses económicos, decisiones institucionales y factores políticos que afectan a millones. Los Mundiales ejemplifican estas tensiones:

Han surgido cuestionamientos por el destino de la infraestructura tras Sudáfrica 2010.

En Brasil 2014, hubo denuncias por desalojos y afectaciones al derecho a la vivienda.

Durante Qatar 2022, los escándalos de corrupción y los abusos laborales contra migrantes fueron noticia internacional.

Esto evidencia que, si bien este deporte moviliza emociones legítimas, no debe dejarse de lado el análisis crítico sobre las estructuras que sostienen el espectáculo.

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Mundial 2026: celebración y desafío ético

La edición 2026 de la Copa del Mundo ocurre mientras persisten debates en México, Estados Unidos y Canadá sobre migración, desigualdad y derechos laborales.

En el caso mexicano, el Dr. Arriaga manifestó la relevancia de no ignorar el contexto de violencia e impunidad, ni las demandas sociales que puedan surgir alrededor del evento. Para los otros países anfitriones, señala la necesidad de observar las tensiones migratorias y el trato hacia poblaciones vulnerables.

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Es posible disfrutar de las celebraciones sin renunciar a la mirada crítica. Festejar los triunfos no implica desconocer los problemas estructurales, y el análisis ético no obliga a negar la alegría del juego.