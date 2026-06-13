¿Recibiste llamadas de cobranza ilegal? Esto es lo que debes hacer, según la PDI

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La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México alerta sobre una práctica que afecta a miles de personas: las llamadas de cobranza ilegal provenientes de aplicaciones de préstamos que operan fuera de toda regulación financiera. Solo entre enero y febrero de 2026, la Policía Cibernética de la CDMX registró más de 5.800 reportes por aplicaciones de préstamos fraudulentas, la cifra más alta de ciberdelitos en la capital.

Estas plataformas, conocidas como “montadeudas”, ofrecen créditos rápidos sin verificación en el Buró de Crédito y sin registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Una vez que el usuario acepta el préstamo, los operadores inician ciclos de cobranza agresiva con amenazas, difamación ante familiares y extorsión directa.

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Cómo operan estas aplicaciones fraudulentas

Al momento de la descarga, estas apps solicitan permisos para acceder a los contactos, la galería de fotos, la ubicación y los archivos del teléfono. Con esa información, los operadores presionan a los deudores con el envío de mensajes a sus círculos sociales y familiares.

El esquema incluye el cobro de montos muy superiores a los pactados, incluso antes de la fecha de vencimiento. Según la doctora en derecho Erika Vanesa García Rico, estas plataformas “otorgan préstamos aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero cambian las condiciones sin previo aviso“, lo que las vuelve impagables y abre la puerta a la extorsión.

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Qué hacer si ya eres víctima

Si recibes llamadas o mensajes de cobranza ilegal de una aplicación de préstamos, la PDI establece una serie de pasos concretos. El primer paso es alertar a todos tus contactos para que reporten y bloqueen los mensajes provenientes de números desconocidos.

A continuación, elimina todo el contenido personal que tengas almacenado en el dispositivo. Antes de desinstalar la aplicación, realiza capturas de pantalla de las conversaciones dentro de la plataforma donde adquiriste el préstamo, así como de los montos del depósito y de los pagos que ya realizaste.

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Con esas pruebas en mano, acude a la Agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio para presentar la denuncia correspondiente. La PDI pone a disposición de la ciudadanía la línea de orientación (55) 5242 6489 y el correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

Por qué no debes ceder a las amenazas

Ángel González Badillo, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, advierte que pagar no detiene el acoso: “Aunque pagues la deuda, ellos seguirán exigiendo más”. La recomendación es no ceder a ninguna presión económica y documentar cada intento de extorsión.

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(Imagen ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) refuerza esa postura y añade que el usuario debe bloquear de inmediato los permisos que la aplicación tiene sobre el dispositivo. Cambiar contraseñas y denunciar ante la Policía Cibernética son pasos que deben seguirse en paralelo.

Cómo verificar si una app es legal

Toda aplicación financiera que opere en México debe tener registro en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) de la CONDUSEF. Una búsqueda rápida en ese sistema permite confirmar si la plataforma es legítima antes de aceptar cualquier crédito.

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Las financieras reguladas nunca usan cuentas personales para sus transacciones ni solicitan adelantos con excusas como “liberar el préstamo” o “pagar un seguro”. El cambio frecuente de número de contacto y la ausencia de un canal oficial de comunicación son señales de alerta inmediatas.

Las sanciones que enfrentan los responsables

En México, la extorsión está contemplada en el Código Penal con penas de hasta ocho años de prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante el Amparo en Revisión 323/2025 resuelto en enero de 2026, confirmó además que la CONDUSEF tiene plenas facultades para multar a las instituciones financieras que no transparenten sus métodos de cobranza.

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Un joven con el ceño fruncido y una expresión de preocupación mira intensamente la pantalla de su teléfono móvil en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las multas por prácticas abusivas van de 13.458 pesos hasta 134.580 pesos, y la responsabilidad recae en la entidad contratante aunque el acoso lo ejecute un despacho externo. La Fiscalía del Estado de México, por su parte, recibió 1.084 denuncias por extorsión entre julio de 2025 y marzo de 2026, de las cuales el 62% correspondió a la modalidad no presencial.