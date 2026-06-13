México

José, Johan y Eder mataron a cuatro personas, entre ellos dos adolescentes, en fiesta del 10 del mayo en Iztapalapa

Los imputados arribaron en un vehículo y una motocicleta a un inmueble ubicado en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, ya fueron cinculados a proceso

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Juan, Eder y Johan son acusados de masacre en fiesta familiar en Iztapalapa Foto: Fiscalía CDMX
Juan, Eder y Johan son acusados de masacre en fiesta familiar en Iztapalapa Foto: Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX obtiene la vinculación a proceso de tres hombres por su probable participación en un ataque armado ocurrido el 10 de mayo de 2026 en la colonia Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, donde murieron cuatro personas y ocho resultaron lesionadas, de acuerdo con la institución.

Según la Fiscalía capitalina, la orden judicial se dicta por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La autoridad fija tres meses para el cierre de la investigación complementaria y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados.

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Los vinculados a proceso son José “N”, Johan “N” y Eder “N”, a quienes la Fiscalía CDMX atribuye una intervención probable en la agresión. La institución informa que, durante la audiencia del 12 de junio, formuló imputación y presentó datos de prueba que la autoridad judicial valoró para dictar la resolución.

De acuerdo con la investigación, el 10 de mayo de 2026 los imputados llegan en un vehículo y una motocicleta a un inmueble donde se realiza una convivencia familiar. La Fiscalía sostiene que en ese punto habrían disparado armas de fuego contra las personas que estaban en el lugar.

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Un individuo con camiseta gris y pantalón es esposado por la espalda por dos agentes de seguridad que visten uniformes tácticos de camuflaje y verde oliva.
Dos agentes de seguridad, uno con uniforme de camuflaje y otro con uniforme verde militar, detienen a un individuo esposado con las manos a la espalda en una operación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía CDMX detalla que tres víctimas fallecen en el sitio, entre ellas dos adolescentes, y que otras personas resultan lesionadas y son trasladadas a distintos hospitales. Posteriormente, una de las personas heridas muere a causa de las lesiones, según la misma autoridad.

Tras conocerse los hechos, la SSC localiza un vehículo relacionado con la agresión, informa la Fiscalía. La institución añade que el 11 de mayo detienen a Eder “N” y José “N” en posesión de narcóticos, mientras que Johan “N” es detenido ese mismo día por delitos contra la salud.

Derivado de esas detenciones, los tres ya enfrentan un proceso penal previo, según la Fiscalía CDMX. La institución precisa que obtiene su vinculación a proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, además de cohecho, por lo que quedan sujetos a prisión preventiva.

Para avanzar en el esclarecimiento del ataque armado, la Fiscalía CDMX señala que recaba testimonios y realiza diligencias de reconocimiento y otros actos de investigación. A partir de esos trabajos, sostiene, se establece la probable participación de los tres hombres y se obtienen órdenes de aprehensión por los hechos del 10 de mayo.

La Fiscalía informa que dichas órdenes se ejecutan el 8 de junio de 2026 por agentes de la PDI al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde los imputados se encuentran. Con esa ejecución, quedan formalmente a disposición de la autoridad judicial por la investigación relacionada con el ataque.

En su comunicado, la Fiscalía CDMX indica que continuará con diligencias para el esclarecimiento integral de los hechos y el seguimiento del proceso penal. También señala que lo hace en favor de víctimas directas e indirectas.

La institución recuerda que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas se consideran inocentes y deben ser tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia.

  • La Fiscalía CDMX logra la vinculación a proceso de José “N”, Johan “N” y Eder “N” por un ataque armado del 10 de mayo en Iztapalapa.
  • La agresión deja cuatro muertos y ocho lesionados; la audiencia del 12 de junio fija tres meses para cerrar la investigación complementaria.
  • Las órdenes de aprehensión se ejecutan el 8 de junio en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; los imputados ya estaban en prisión preventiva por narcomenudeo y cohecho.

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