México

Detienen a dos mujeres y un hombre por secuestar migrantes en Tamaulipas

Según la FGR, los imputados Gregorio N, Britani N y Balbina N son investigados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas migrantes hacia Estados Unidos

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Las tres personas fueron detenmidas por trata de personas en Tamulipas Foto: Fiscalía
Las tres personas fueron detenmidas por trata de personas en Tamulipas Foto: Fiscalía

La FGR obtiene la vinculación a proceso de tres personas señaladas como presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de migrantes en la frontera de Tamaulipas, con operación en Reynosa y Río Bravo, de acuerdo con la propia dependencia federal.

Según la FGR, los imputados Gregorio N, Britani N y Balbina N son investigados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas migrantes hacia Estados Unidos, una operación que presuntamente realizan desde 2024 para una estructura criminal asentada en la región fronteriza.

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La captura ocurre hace unos días durante un operativo encabezado por agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada durante un cateo en la colonia Cumbres, en el municipio de Río Bravo, señala la Fiscalía.

Como parte de la intervención, las autoridades aseguran cuatro inmuebles presuntamente utilizados por la organización, además de 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, diversa documentación y dinero en efectivo, de acuerdo con la información oficial.

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Mapa conceptual sobrio de Centroamérica y América del Norte, mostrando rutas migratorias rojas y naranjas con figuras humanas, y el logo de la OIM en la esquina inferior derecha.
Un mapa conceptual sobrio detalla las rutas migratorias principales desde Centroamérica y el sur de México hacia Estados Unidos, con figuras humanas genéricas simbolizando el flujo y el logo de la OIM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, formula imputación por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas, según la FGR. Con los datos de prueba presentados, un juez de control determina vincular a proceso a los tres acusados.

La resolución incluye la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el internamiento de los imputados en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, además de un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, precisa la Fiscalía.

El caso se registra en una de las rutas con mayor actividad de redes dedicadas al traslado ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. La FGR sostiene que la estructura operaba en la frontera de Tamaulipas, una zona donde este delito se mantiene como un foco de atención para las autoridades federales.

  • La FGR obtiene la vinculación a proceso de Gregorio NBritani N y Balbina N por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.
  • El cateo se realiza en la colonia Cumbres de Río Bravo; aseguran cuatro inmuebles y 12 celulares, además de un vehículo, documentos y dinero en efectivo.
  • Un juez dicta prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros y fija cuatro meses para la investigación complementaria.

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