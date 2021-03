Al interior de las fiestas del “Jefe” Diego: un desfile de expresidentes, políticos y poderosos empresarios

Diego Fernández de Cevallos, el histórico miembro del Partido Acción Nacional (PAN), cumplió 80 años este martes 16 de marzo.

Sin embargo, el también conocido como El Jefe Diego, ya no puedo celebrar su cumpleaños con una fiesta multitudinaria como las que acostumbraba; y en las que invitaba a personajes importantes como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Carlos Slim, Norberto Rivera, Carlos Marín y Ciro Gómez Leyva.

Una de esas fiestas fue transmitida vía Periscope por Xóchitl Gálvez, actual senadora del PAN, desde el rancho La Barranca, en Jerécuaro, Guanajuato.

La fiesta tuvo lugar en su rancho "La Barranca" en 2019

La grabación de Gálvez permitió ver a figuras de la política mexicana como José Córdoba Montoya, el ex jefe de la Oficina de Presidencia de Carlos Salinas; así como a Jorge Castañeda, canciller en el período de Vicente Fox, y a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial.

También estuvo en la fiesta el ex presidente del PRD, Carlos Navarrete; el entonces cardenal Norberto Rivera; el ex presidente de la república Enrique Peña Nieto; y José Antonio Meade, también ex candidato presidencial por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otros de los asistentes fueron Rebeca Clouthier, Fernando Gómez Mont y el abogado Juan Collado, detenido en México en 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Ricardo Anaya también estuvo presente

Al único que no invitaron fue al líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador.

“Nos encontramos aquí en la fiesta del Jefe Diego, hay una gran cantidad de personajes que se dieron a la tarea de venir a visitarlo. ¡Saluden a Periscope”, se le escucha decir a Gálvez mientras filma una mesa donde estaban sentados Calderón Hinojosa, Navarrete y Lozano García.

En un momento de la grabación se le escucha decir a uno de los presentes: “¡Nos estamos portando bien, eh!”.

Secuestro del Jefe Diego

El 14 de mayo de 2019, cuando salía de esa misma hacienda, Fernández de Cevallos fue secuestrado.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía (FGR), el acto ocurrió cuando el político se trasladaba a su rancho en el municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro.

Sin embargo, el hecho no terminó en tragedia y, con ayuda del presidente Felipe Calderón, el Jefe diego fue localizado sano y salvo. Para el 20 de diciembre de 2010, la PGR confirmó que Diego Fernández de Cevallos fue liberado después de siete meses y seis días de secuestro.

“Fue liberado hace unas horas. Se encuentra bien de salud, se encuentra débil. Ha cumplido siete meses y seis días de secuestro” desde su desaparición el pasado 14 de mayo, informó en aquel entonces el periodista Joaquín López Dóriga en un informativo matinal de la cadena.

“El anuncio es que Diego Fernández de Cevallos ha regresado a su casa. Se encuentra débil pero fuerte, por haber sido puesto en libertad, después de este larguísimo secuestro que sin duda es el más largo del que haya registro en México”, agregó el comunicador.

Con la llegada de AMLO al ejecutivo federal, Diego Fernández de Cevallos ha criticado constantemente la implementación de la política social de la 4T y la ha tildado de “Transformación de Cuarta”. No obstante, también ha manifestado su inconformidad por la dirección actual del PAN, a cargo de Marko Cortés, quien aceptó gustoso la coalición Va por México, plataforma que promueve la alianza PRI-PAN-PRD.

