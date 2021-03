Profesora, alegre y con 18 años como policía: así era Nancy Jaqueline, la mujer a la que habrían arrojado de un cuarto piso

Nancy Jaqueline (al centro de camisa a cuadros roja con negro) y sus alumnos de criminalística (Foto: Twitter/@LUCYPREZGUTIRR1)

Nancy Jacqueline, o Jackie como muchos de sus amigos le decían, tenía 18 años como policía, su disciplina y esfuerzo la habían llevado a ser jefa del cuadrante en Lomas Chapultepec, además era maestra de asignatura en una Universidad de Tlalnepantla, pero le arrancaron su brillante futuro tras ser presuntamente arrojada de un cuarto piso en la Ciudad de México.

Nancy era muestra de perseverancia, superación y disciplina, a pesar de haber sido madre muy joven, eso no le impidió alcanzar sus metas, a sus 35 años era licenciada en criminalística con maestría en delitos y estudiaba un doctorado.

Familiares señalan a su pareja Gustavo Antonio como el autor del crimen, su muerte ocurrió durante la madrugada del miércoles 3 de marzo. Al edificio arribaron Nancy y Gustavo a bordo de una motocicleta: videos de cámaras de videovigilancia, difundidos a través de redes sociales, captaron el momento alrededor de las 22:00 horas.

Tenía una maestría y estaba por empezar un doctorado (Foto: Twitter/@LUCYPREZGUTIRR1)

Cámaras de seguridad del inmueble revelaron que, minutos antes de las 01:00 horas, Nancy cae desde una piso del edificio. Momentos después de q presuntamente arrojada, el mismo hombre con quien entró se aleja rápidamente de la edificación y se sube a su motocicleta para huir.

La Fiscalía capitalina abrió la carpeta de investigación CI-FIMH/H1/UI-1 S/D/00028/03-2021. Una de las líneas de investigación es por el delito de feminicidio.

Patricia Romero, tía de la víctima, afirmó a diversos medios que las autoridades no han dado la debida importancia y celeridad al caso.

“Ellos no acudieron al domicilio de mi sobrina, no hubo resguardo del lugar en donde ella cayó; al momento de la caída de mi sobrina cayó en una camioneta que estaba en el estacionamiento la camioneta sale de la unidad habitacional, no hubo un resguardo de la zona, toda la semana desde el día uno hasta el día que mi sobrina falleció yo estuve solicitando a las autoridades que hicieran peritaje en su departamento afuera y nunca fueron”, dijo al medio.

Nancy Jaqueline falleció el 12 de marzo: 10 días después de haber sido posiblemente arrojada por Gustavo “N”, su pareja sentimental.

“Yo me encontraba en la agencia del MP en el momento en que mi sobrina falleció, hasta ese momento el Ministerio Público solicitó que los peritos se presentarán en el departamento de mi sobrina, o sea ella en una hora logró a partir del momento en que mi sobrina fallece que los peritos se presentaron en una hora en el departamento de mi sobrina cuando yo tenía siete días solicitándole que los llevara”, declaró Patricia Romero.

La tía de Nancy también especificó que ella mismo llevó los videos de las cámaras de seguridad a las autoridades, y que desconoce cómo se filtraron al público y si esto afectará el proceso de justicia.

“No sabemos qué tan comprometida se pueda ver la investigación por el simple hecho de reproducir el video, nosotros como familia no lo filtramos, no sabemos si lo hizo la misma autoridad, la verdad sí estamos preocupados en ese sentido”, mencionó.

Por su parte, Álvaro Antonio Peralta, padre de la víctima, pidió investigar el asesinato de su hija como un feminicidio. “Aunque el Ministerio Público ahorita lo tiene como homicidio yo creo que sí es un feminicidio, porque fue con todas las agravantes”, dijo.

Se escucharon gritos previo a su muerte

Los gritos de Nancy y Gustavo Antonio dentro del departamento 408, del edificio “París” ubicado en Lago Mayor 192 en la Colonia Anáhuac comenzaron a alertar a los vecinos.

“Eran gritos, no se podía apreciar con precisión el motivo de la pelea, solo se podían entender algunas palabras pero no se podía apreciar por qué era la pelea, la pelea duró al menos diez minutos, comenzaron a escucharse los gritos en la recámara del fondo, luego se escucharon en la recámara al frente que da al estacionamiento del edificio, ahí, continuaron con la discusión”, reveló un testigo del edificio, vecino de Jacqueline al portal Periodismo a toda prueba.

Nancy Jaqueline falleció el 12 de marzo: 10 días después de haber sido posiblemente arrojada por Gustavo “N”, su pareja sentimental Foto: (Facebook Reina Mariles)

“Luego, escuché un ‘Noooo Gustavo´, se escuchaba desesperada y luego más fuerte y más desesperada un ´nooooo, Gustavo, nooooo´ y entonces se escuchó un golpe fuerte y en seco, cuando me asomé vi el cuerpo de mi vecina encima de una camioneta y al mirar hacia arriba, lo miré a él, a Gustavo”, añadió.

En el video se aprecia que tras la caída de Nancy, Gustavo Antonio no trató de auxiliarla, no llamó a servicios de emergencia, no pidió apoyo a los vecinos, sólo tomó su motocicleta y se fue del lugar que compartía con ella desde noviembre pasado.

Sus familiares temen que Gustavo Antonio de 27 años sea protegido por familiares y trate de huir fuera del país.

SEGUIR LEYENDO: