“Que no quede impune”: la desgarradora carta que el hijo de la policía arrojada de un cuarto piso escribió a García Harfuch

“Apenas han pasado unos días desde el fallecimiento de mi madre y con profunda pena y dolor acudo ante usted a solicitar su inmediata intervención”, escribió Luis Diego, de acuerdo con la carta publicada por Excélsior (Foto: Twitter/@LUCYPREZGUTIRR1)

El hijo de la policía Nancy Jaqueline Peralta Romero, Luis Diego, de 18 años de edad y huérfano por el feminicidio de su madre, envió una carta al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, afirmando que la uniformada fue “víctima de la violencia feminicida”.

“Apenas han pasado unos días desde el fallecimiento de mi madre y con profunda pena y dolor acudo ante usted a solicitar su inmediata intervención”, escribió Luis Diego, de acuerdo con la carta publicada por Excélsior.

“Desde el momento en que nos avisaron que mi madre había sufrido un accidente y fuimos a verla al hospital supimos que era imposible que hubiera intentado suicidarse, ella amaba la vida, su mayor pasión era su trabajo, había dedicado 18 años a darme la mejor calidad de vida, hace unos meses había decidido formalizar una relación sentimental con Gustavo (su presunto feminicida) y en ello tenía mucha ilusión, por lo que no existe motivo que funde que pudiera haber atentado contra su vida”, dijo.

El hijo de la víctima afirmó que se ha encontrado con diferentes obstáculos e ignorancia por parte de las autoridades capitalinas (Foto: Cuartoscuro.com)

El hijo de la víctima afirmó que se ha encontrado con diferentes obstáculos e ignorancia por parte de las autoridades capitalinas.

“Nos enfrentamos a servidores públicos en la Fiscalía de la CDMX carentes de toda perspectiva de género, se inició la carpeta de investigación bajo el rubro de lesiones culposas que ponen en peligro la vida y no por tentativa de feminicidio atendiendo al protocolo, malamente policías primeros respondientes afirmaron que se trataba de un suicidio fallido, haciendo caso omiso a las declaraciones de los vecinos que habían escuchado toda la discusión y habían visto salir al responsable del departamento de mi madre”, reveló.

“No existen palabras con las que pueda describirle el dolor e impotencia que siento en estos momentos, mi madre salía todos los días a trabajar convencida de que con su labor podía sumar para una sociedad cada vez más equitativa, creía en las instituciones y la labor que desde ahí se hace para generar mejores condiciones de vida”, continuó Luis Diego en su carta.

“Hoy esta carta no es para pedir nada más su reconocimiento a la labor de mi madre como policía de la corporación a su digno cargo, quiero VERDAD Y JUSTICIA, que el responsable no quede impune y que mi madre sea dignificada aún después de su muerte”, exigió (Foto: Twitter/@LUCYPREZGUTIRR1)

Señaló que su madre comenzó a ser policía a los 17 años de edad, y que durante su trayectoria como servidora pública fue íntegra y que estudió una licenciatura, una maestría, e iba a iniciar un diplomado.

“El 8 de marzo mientras ella se encontraba hospitalizada, en la televisión transmitían las movilizaciones por el día de la mujer, familiares de víctimas marchaban y compañeras de mi madre se encontraban en línea de contención, sentimientos encontrados me invadieron al ver la digna rabia con que familiares reclamaban justicia y al mismo tiempo pensaba que mi madre debería estar ahí, apoyando en la seguridad de las manifestantes, protestando dignamente con su labor por la dignificación de la mujer y no en una cama de hospital”, dijo.

“Hoy esta carta no es para pedir nada más su reconocimiento a la labor de mi madre como policía de la corporación a su digno cargo, quiero VERDAD Y JUSTICIA, que el responsable no quede impune y que mi madre sea dignificada aún después de su muerte”, exigió.

De acuerdo con testimonios de vecinos, antes de la presunta caída se le escuchó pelear con su pareja, quien escapó del lugar (Video: Twitter/@alertasurbanas)

Luis Diego también expresó miedo en caso de que Gustavo Antonio “N” sea declarado inocente y evada la justicia por sus contactos dentro del departamento de la policía capitalina. Reiteró su deseo de que la muerte de su madre sea indagada y catalogada como feminicidio.

“De ser viable en su agenda, me gustaría contar con la oportunidad de conocerle personalmente y hacerle patente la trayectoria de mi madre en la corporación”, terminó el hijo de Nancy Jaqueline.

La carta fue recibida por el asesor de García Harfuch, Sebastián Durán. “No sé qué decirle”, fue lo único que respondió. La tía de Luis Diego, Patricia Romero, y quien lo acompañó a entregar la carta, dijo que en ese momento de desilusión no supo si reír o llorar, reveló Excélsior.

La mujer policía fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental, quien también laboraba como agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Cámaras de seguridad del inmueble revelaron que, minutos antes de las 01:00 horas, el cuerpo de la víctima cae desde una piso del edificio (Foto: Captura de pantalla/Twitter/@alertasurbanas)

Nancy Jaqueline Peralta Romero, de 35 años de edad, fue presuntamente arrojada por Gustavo “N”, de 27 años, desde el cuarto piso de un edificio de departamentos, donde vivían juntos, localizado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, antes de la caída se le escuchó pelear con su pareja, quien escapó del lugar.

El asesinato ocurrió durante la madrugada del miércoles 3 de marzo. Al edificio arribaron Nancy y Gustavo a bordo de una motocicleta: videos de cámaras de videovigilancia, difundidos a través de redes sociales, captaron el momento alrededor de las 22:00 horas.

Cámaras de seguridad del inmueble revelaron que, minutos antes de las 01:00 horas, el cuerpo de la víctima cae desde una piso del edificio. Momentos después de que Nancy fuera presuntamente arrojada, el mismo hombre con quien entró se aleja rápidamente de la edificación y se sube a su motocicleta para huir.

Nancy Jaqueline falleció el 12 de marzo: 10 días después de haber sido posiblemente arrojada por Gustavo “N”, su pareja sentimental (Foto: Twitter/@LUCYPREZGUTIRR1)

El reportero Antonio Nieto, en su cuenta de Twitter, señaló que Nancy Jaqueline “también daba clases en una universidad y estaba adscrita al sector Chapultepec, de la SSC de la Ciudad de México”. La Fiscalía capitalina, de acuerdo con La Prensa, abrió la carpeta de investigación CI-FIMH/H1/UI-1 S/D/00028/03-2021. Una de las líneas de investigación es por el delito de feminicidio.

Patricia Romero, tía de la víctima, afirmó a Excélsior durante el funeral de Peralta Romero que las autoridades no han trabajando en el caso.

“Ellos no acudieron al domicilio de mi sobrina, no hubo resguardo del lugar en donde ella cayó; al momento de la caída de mi sobrina cayó en una camioneta que estaba en el estacionamiento la camioneta sale de la unidad habitacional, no hubo un resguardo de la zona, toda la semana desde el día uno hasta el día que mi sobrina falleció yo estuve solicitando a las autoridades que hicieran peritaje en su departamento afuera y nunca fueron”, dijo al medio.

Nancy Jaqueline falleció el 12 de marzo: 10 días después de haber sido posiblemente arrojada por Gustavo “N”, su pareja sentimental.

El reportero Antonio Nieto, en su cuenta de Twitter, señaló que Nancy Jaqueline “también daba clases en una universidad y estaba adscrita al sector Chapultepec, de la SSC de la Ciudad de México” (Foto: Twitter/@siete_letras)

“Yo me encontraba en la agencia del MP en el momento en que mi sobrina falleció, hasta ese momento el Ministerio Público solicitó que los peritos se presentarán en el departamento de mi sobrina, o sea ella en una hora logró a partir del momento en que mi sobrina fallece que los peritos se presentaron en una hora en el departamento de mi sobrina cuando yo tenía siete días solicitándole que los llevara”, declaró Patricia Romero.

La tía de Nancy también especificó que ella mismo llevó los videos de las cámaras de seguridad a las autoridades, y que desconoce cómo se filtraron al público y si esto afectará el proceso de justicia.

“No sabemos qué tan comprometida se pueda ver la investigación por el simple hecho de reproducir el video, nosotros como familia no lo filtramos, no sabemos si lo hizo la misma autoridad, la verdad sí estamos preocupados en ese sentido”, mencionó.

Por su parte, Álvaro Antonio Peralta, padre de la víctima, pidió investigar el asesinato de su hija como un feminicidio. “Aunque el Ministerio Público ahorita lo tiene como homicidio yo creo que sí es un feminicidio, porque fue con todas las agravantes”, dijo, de acuerdo con Excélsior.

SEGUIR LEYENDO: