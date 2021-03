Morena acusó sabotaje de “supuestos grupos feministas” contra Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio continua su gira en Guerrero rumbo a la gubernatura (Foto: Facebook / Félix Salgado Macedonio)

El Comité Ejecutivo Municipal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Teloloapan, Guerrero, señaló un posible intento de sabotaje a la campaña de Félix Salgado Macedonio, candidato del partido para la gubernatura del estado, establecido por parte de “supuestos grupos feministas”.

A través de un comunicado emitido por el comité municipal, recordaron las condiciones por las que se suspendió un mitin del candidato del partido magenta y responsabilizan a diversos actores políticos que están ahora en el poder.

“Responsabilizamos al gobernador de Guerrero: Héctor Astudillo Flores, a su candidato de la coalición PRI-PRD: Mario Moreno Arcos y a su esposa, al presidente municipal de Teloloapan: Efrén Ángel Romero Sotelo, y su candidato: Homero Hurtado Flores. De los acontecimientos que se susciten durante la visita del candidato a gobernador por nuestro, partido Félix Salgado Macedonio”, explica el boletín.

Morena manifestó su apoyo al senador con licencia para la candidatura (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que el miércoles 17, Salgado Macedonio decidió cancelar el evento que tenía programado para esa tarde por un entorno oprobio para la democracia.

“Ante la falta de condiciones para poder llevar a cabo el evento programado para el día de hoy por la tarde en Taxco, hemos decidido posponer dicha actividad hasta nuevo aviso, considerando que hay grupos cuyos intereses y fines son los de crear inestabilidad social y política en nuestro estado”, expresó en Facebook.

Sin embargo, el evento se llevó a cabo este jueves sin ningún incidente. En redes sociales, el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero reconoció el valor de las personas y reiteró su agenda de equidad de género.

“En Teloloapan pueblo de gente valiente, luchadores sociales que me han acompañado a lo largo de estos años de lucha, aquí cerca de la barranca de Chilacachapa en donde encontramos las boletas quemadas que dejaron al descubierto el gran fraude del 88. Hago el compromiso de que nuestro gobierno será incluyente, estará conformado 50% mujeres y 50% hombres. Vamos a trabajar y luchar para transformar el estado”, publicó en su cuenta oficial de Facebook.

Basilia Castañeda, presunta víctima de Salgado Macedonio, desistió de continuar con el caso (Foto: Archivo)

Ni el comité municipal ni el candidato especificaron el encono que existe en su postulación a la gubernatura, pero éste alude a las denuncias por abuso sexual que existen en su contra, motivo por el que cientos de mujeres, a través de colectivos feministas, se han manifestado.

Desde que se anunció la posible candidatura del senador con licencia, un grupo de mujeres se manifestó afuera del edificio central de Morena para exigir que se bajara de la contienda. Durante su protesta gritaron consignas contra el ahora candidato y dejaron cabezas de puerco en las afueras del domicilio en la colonia Roma.

En cuanto a los casos, se sabe que existen cinco señalamientos formales contra el político; sin embargo, uno perdió acción penal bajo el argumento de prescripción, lo cual quiere decir que la presunta falta perdió seguimiento por parte de las autoridades porque como ocurrió hace tanto tiempo, el castigo consecuente al delito, en caso de ser culpable, transcurrió en el tiempo señalado.

Mario Delgado, presidente de Morena, reiteró que mientras no tenga sentencia, El Toro, seguirá siendo candidato (Foto: Twitter / @FelixSalMac)

Al respecto, Basilia Castañeda, presunta víctima de Félix Salgado, dijo que ya no dará seguimiento al caso ni apelará la decisión de la fiscalía. La presunta agraviada detalló que a pesar de que el abogado Javier Olea la represente pro bono (sin cobrarle), le resulta insostenible proseguir con el caso.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar. Sin embargo, dichas autoridades están obligadas a hacerlo de oficio dado que se trata de un delito grave en sí mismo, y agravado pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de Senador con licencia”, abundó.

