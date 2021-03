Joe Biden podría dar el “salvavidas que tanto le urge” a López Obrador en el plan de vacunación

(Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Estados Unidos dio a conocer que “considera cuidadosamente” la solicitud de vacunas contra COVID-19 que han hecho México y Canadá, pero primero evaluará el avance en la aplicación del fármaco en el país, además de garantizar el acceso a toda su población y, posteriormente, determinará si donaría dosis.

Lo anunciado por el gobierno estadounidense, el periodista Raymundo Riva Palacio refirió en su columna de opinión para El Financiero que significa para el presidente Andrés Manuel López Obrador un gran respiro, “porque las vacunas que habían anunciado que estaban listas para todos los mexicanos, no llegaron, y provocó retrasos en el plan de vacunación”.

Las peticiones del presidente mexicano a su homólogo estadounidense han sido en público y privado. El tema se mencionó en la reunión virtual del pasado 1 de marzo, refirió, la respuesta que recibió López Obrador la “consideró poco diplomática y cordial”. Entonces, se ha ejercido presión a Estados Unidos y las farmacéuticas.

Cabe señalar que el Gobierno de México ya ha hecho la solicitud a dicha nación para obtener dosis de AstraZeneca. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) mencionó en la conferencia matutina del 16 de marzo que el viernes tendrán respuesta de Estados Unidos sobre la petición para recibir la vacuna de la farmacéutica británica.

(Foto: EFE/ Ricardo Maldonado/Archivo)

Raymundo Riva Palacio, también director general de Eje Central, indicó que Marcelo Ebrard le sugirió al presidente admitir que no se contaban con las suficientes dosis para inmunizar a la población y que indicara que las compañías farmacéuticas no habían cumplido con lo pactado ni los tiempos de entrega. “Pero reconocer que había fallado en algo prometido, no lo iba a hacer. López Obrador le dijo que fuera él quien presionara a las compañías”.

La prioridad que podrían tener México y Canadá para recibir vacunas que tiene Estados Unidos tiene una lógica geoestratégica, explicó, si en territorio estadounidense “está acelerando la vacunación masiva para poder reabrir la economía y retomar el crecimiento, necesita que sus socios no se queden rezagados. Canadá tiene tantos problemas como México en su plan de vacunación, pero van en el mismo vagón de Estados Unidos en el crecimiento”.

Canadá tiene vacunado al 1.6% de su población mientras que México sólo 0.5% tiene el esquema completo del biológico y Estados Unidos se coloca en el primer lugar en relación con el número de personas que ha inmunizado.

El gobierno federal reiteró hace unos días que ya llegarán más vacunas, tan solo a finales de marzo se contarán con 3.8 millones unidades más de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Biologics y Sputnik V; a partir de abril, Pfizer entregará 6 millones.

(Foto: Twitter@lopezobrador_)

Ebrard aseguró que se comenzará con la “vacunación masiva”. Discurso que calificó Riva Palacio como impreciso, “el que sean millones de dosis no significa que sea para la vacunación ‘masiva’, sino para continuar, de forma más acelerada, la inmunización quirúrgica que hasta la fecha se ha realizado”.

Al país han llegado un total 8,160,232 millones de vacunas contra COVID-19, de acuerdo con datos del Gobierno Federal, de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac y Sputnik V.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se han aplicado 4,737,621 dosis en todo el país, lo cual incluye a personal médico, maestros de Campeche, quienes fueron parte de la primera etapa de vacunación y adultos mayores (son 3.2 millones de personas mayores las que han recibido la primera dosis de la vacuna).

“Estados Unidos era la alternativa de salvación más lógica que tenía México, y por ello López Obrador se lo planteó a Biden. Su alegato fue, sin embargo, equivocado. No era un acto de solidaridad como alegó, sino de pragmatismo político y económico, como ha sido la valoración en Estados Unidos en las últimas semanas […] Biden dijo que en breve daría a conocer lo que hará, y López Obrador debe estar esperando que este viernes, cuando espera la respuesta de la Casa Blanca, llegue el salvavidas que tanto le urge”, contó.

